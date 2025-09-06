Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

/

Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό τη...

Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

 Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 7  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2025 θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ  74

 2610 623368

Ειδήσεις Τώρα

Αυστραλία: «Μην με δαγκώσεις» - Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ - BINTEO

Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του

Δυτική Ελλάδα: Λιγότεροι νεκροί, αλλά μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων, το πρώτο εξάμηνο του 2025- Η εικόνα στην Αχαΐα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βουλκανιζατέρ

Info