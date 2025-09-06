Αφγανιστάν - Σεισμός: Γυναίκες πέθαναν επειδή οι Ταλιμπάν δεν άφησαν τους διασώστες να τις αγγίξουν

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης των Ταλιμπάν κάνει λόγο για 2.205 νεκρούς και 3.640 τραυματίες
Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τους τρεις φονικούς σεισμούς που έπληξαν το Αφγανιστάν μέσα σε μία εβδομάδα, προκαλώντας την κατάρρευση ολόκληρων χωριών και τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.
Οι σοκαριστικές καταγγελίες
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, οι Ταλιμπάν φέρονται να εμπόδισαν τη διάσωση γυναικών, εξαιτίας αυστηρών θρησκευτικών περιορισμών.
Ο πρώτος σεισμός, έντασης 6 Ρίχτερ και με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με επίκεντρο περιοχές στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης των Ταλιμπάν κάνει λόγο για 2.205 νεκρούς και 3.640 τραυματίες, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη σε δύσβατες περιοχές όπως η Κουνάρ.
Ωστόσο, μαρτυρίες επιζώντων και διασωστών αναφέρουν πως γυναίκες τραυματίες αγνοήθηκαν σκοπίμως από τις ομάδες διάσωσης, καθώς το καθεστώς των Ταλιμπάν απαγορεύει στους άνδρες να έρχονται σε σωματική επαφή με γυναίκες που δεν ανήκουν στην οικογένειά τους, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες απαγορεύεται να συμμετέχουν σε ομάδες διάσωσης.
«Μας έσπρωξαν στην άκρη και πήραν μόνο τους άντρες για πρώτες βοήθειες. Μας άφησαν να αιμορραγούμε. Κανείς δεν μας βοήθησε», καταγγέλλει επιζήσασα στην Telegraph, μιλώντας υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, φοβούμενη αντίποινα από το καθεστώς.
Σε άλλο περιστατικό, διασώστης από το χωριό Ντεβγκάρ δήλωσε πως του ζητήθηκε να μην επικοινωνεί καν με τις γυναίκες, ενώ ανέφερε πως ακόμη και η επαφή με νεκρή γυναίκα θα μπορούσε να έχει «σοβαρές συνέπειες».
Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκονται σε απομονωμένες κοιλάδες, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση και την παροχή βοήθειας. Η μόνη εξαίρεση στους περιορισμούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποτέλεσαν λίγες γυναίκες-μέλη διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, κυρίως του ΟΗΕ, οι οποίες είχαν άδεια να συνδράμουν.
