Αφγανιστάν - Σεισμός: Γυναίκες πέθαναν επειδή οι Ταλιμπάν δεν άφησαν τους διασώστες να τις αγγίξουν

Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τους τρεις φονικούς σεισμούς που έπληξαν το Αφγανιστάν μέσα σε μία εβδομάδα, προκαλώντας την κατάρρευση ολόκληρων χωριών και τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Οι σοκαριστικές καταγγελίες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, οι Ταλιμπάν φέρονται να εμπόδισαν τη διάσωση γυναικών, εξαιτίας αυστηρών θρησκευτικών περιορισμών.

Ο πρώτος σεισμός, έντασης 6 Ρίχτερ και με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με επίκεντρο περιοχές στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης των Ταλιμπάν κάνει λόγο για 2.205 νεκρούς και 3.640 τραυματίες, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη σε δύσβατες περιοχές όπως η Κουνάρ.

Ωστόσο, μαρτυρίες επιζώντων και διασωστών αναφέρουν πως γυναίκες τραυματίες αγνοήθηκαν σκοπίμως από τις ομάδες διάσωσης, καθώς το καθεστώς των Ταλιμπάν απαγορεύει στους άνδρες να έρχονται σε σωματική επαφή με γυναίκες που δεν ανήκουν στην οικογένειά τους, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες απαγορεύεται να συμμετέχουν σε ομάδες διάσωσης.