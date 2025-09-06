Πάτρα: Τροχαίο στη Γεωργίου Παπανδρέου

Τα ξημερώματα
Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, στη Γεωργίου Παπανδρέου.
Σύμφωνα με πληροφορίες μηχανάκι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
