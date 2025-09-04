Το πριγκιπικό ζεύγος Ουίλιαμ- Κέιτ επέστρεψε στα καθήκοντά του

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, της Ουαλίας, επανήλθαν επίσημα στα καθήκοντά τους, ύστερα από επτά εβδομάδες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω των θερινών διακοπών.

Πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και είδαν από κοντά τους πρόσφατα ανανεωμένους κήπους του. Έδειχναν ξεκούραστοι, ευδιάθετοι και μαυρισμένοι.

Η Κέιτ Μίντλετον τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή αλλαγή στα πολύ μακριά μαλλιά της, τα οποία έφταναν σχεδόν μέχρι τη μέση, ενώ το χρώμα τους ήταν σε πολύ πιο ανοιχτούς, ξανθούς τόνους.