Νέο app για καταγγελίες αθέμιτων πρακτικών εντός φθινοπώρου- Με φωτογραφίες και βίντεο

Εντός του Φθινοπώρου θα είναι διαθέσιμη στα κινητά τηλέφωνα ακόμη μία εφαρμογή, η οποία θα δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να καταγγέλλουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Το 2026 θα αρχίσει και η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, που θα αναλάβει τον συντονισμό των ελέγχων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Από «κόσκινο» περνούν τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών οι καταναλωτές, προκειμένου να κάνουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές για το πορτοφόλι αλλά και τις ανάγκες τους. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που όταν αντιληφθούν περιπτώσεις αισχροκέρδειας χρησιμοποιούν διαφάνεια το υφιστάμενο εργαλείο ηλεκτρονικών καταγγελιών μέσω του gov.gr (kataggelies.mindev.gov.gr)

Με τη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός του Φθινοπώρου οι καταναλωτές θα μπορούν με διαφάνεια να υποβάλλουν καταγγελίες ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο που θα φέρουν χρονοσήμανση και γεωεντοπισμό. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ελεγκτές για την επιβολή κυρώσεων.