Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υφυπουργού Γιάννη Λοβέρδου

Αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Κουλουρά και το μέλος του Δ.Σ. κ. Γιώργο Ναστούλη είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού κ. Γιάννη Λοβέρδο.

H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υφυπουργού, όπου ο Πρόεδρος και το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Τ. συζήτησαν με τον Υφυπουργό, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας των δημοσιογράφων στα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδας με τους Απόδημους Έλληνες δημοσιογράφους.

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου - Ε.Σ.Ε.Τ. θεωρεί πολύ σημαντική την επικοινωνία και τη μετάδοση ειδήσεων από την Ελληνική Περιφέρεια στους Απόδημους Έλληνες, αλλά και από τους Απόδημους Έλληνες στην Ελληνική Περιφέρεια.

Η Ε. Σ. Ε. Τ. έχει ως έτος ίδρυσης της το 1963.

