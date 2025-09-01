Αίγιο: Ο βυθός «ανάσανε» ξανά μετά τον υποθαλάσσιο καθαρισμό- ΦΩΤΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου ο υποθαλάσσιος καθαρισμός του λιμένα Αιγίου, μια πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Δήμου Αιγιαλείας σε συνεργασία με φορείς, εθελοντές και δύτες, που ανέδειξε την αξία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της συλλογικής δράσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει: "Χθες Κυριακή 31 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε ο υποθαλάσσιος καθαρισμός του λιμένα Αιγίου. Μια πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Δήμου Αιγιαλείας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Σύλλογο Ελεύθερων και Αυτόνομων δυτών krissaios, τη συνδρομή του Δήμου Αιγιαλείας, του Λιμενικού Ταμείου, του Λιμεναρχείου Αιγίου, τη σχολή ναυαγοσωστικής και δύτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυκής (ο Άγιος Νικόλαος ) & εθελοντών δυτών.

Ο καθαρισμός του λιμένα πραγματοποιήθηκε από τον παλιό φάρο (σημείο ρίψης του Σταυρού τα Θεοφάνεια) έως τις δώδεκα Βρύσες. Περισσότεροι από δέκα δύτες βούτηξαν για πρώτη φορά και έβγαλαν από το βυθό αντικείμενα που δεν έχουν θέση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ τους παρευρισκόμενους επίσημους αλλά & εθελοντές που στήριξαν την προσπάθεια μας.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας: ( Sigma pi ) Ασφάλειες Σπυρόπουλος, ( Μr coffee ) Χρήστος Παπαϊωάννου, Εμπόριο Αγροτικών προϊόντων ( makrakis lemons ), ( αρτογλυκίσματα-ξυλόφουρνος ) Κονιδάρη Χρύσα, ( cafe Xcite ) Παπαδόπουλος Σπύρος, ( Hellenic Natural Products ) Γιώργος Δούσκας, ( Aigio Horse Riding ) Γιώργος Τζακης, ( πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ ) Παναγιώτης Σεργιανίδης και τα ( Ανταλλακτικά αυτοκινήτων autopapa.gr ) Λάμπης Παπαδόπουλος .

Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλη Μανουηλίδη για το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και την χρησιμοποίηση του drone του, καθώς και τον εθελοντή δύτη από το Αίγιο Αλέκο Φατούρο που βοήθησε στην υλοποίηση της δράσης μας!

Μήνυμα Προέδρου Λάμπη Παπαδοπούλου: Υλοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο του Λιμένα, για πρώτη φορά, υποθαλάσσιος καθαρισμός σε πλήρη συνεργασία πολλών φορέων & εθελοντών. Η προστασία της θάλασσας καθώς και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτό το μείζον ζήτημα, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως και το 2020 που πραγματοποιήσαμε τον πρώτο υποθαλάσσιο καθαρισμό σε άλλο σημείο του λιμένα προς τον Άγιο Νικόλαο έτσι και σήμερα, ως Εμποροεπαγγελματικός και Επιχειρηματικός σύλλογος Δήμου Αιγιαλείας, έχοντας πάντα ως γνώμονα τον πολίτη έχουμε εντάξει στο φάσμα των δραστηριοτήτων μας τέτοιες πρωτοβουλίες που μας δίνουν το έναυσμα για μελλοντικές δράσεις με τη συμμετοχή και την αρωγή όλων των τοπικών φορέων προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την πόλη του Αιγίου και του Δήμου μας εν γένει. Στόχος του Εμποροεπαγγελματικού & Επιχειρηματικού συλλόγου είναι μέσα από τέτοιες δράσεις και δίνοντας το παράδειγμα να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας διαφημίζοντας τον τόπο μας για το καθαρό λιμάνι, ακτές, παραλίες έτσι ώστε και εμείς από την πλευρά μας να βάλουμε το λιθαράκι μας ώστε να δοθεί η αναμενόμενη υπεραξία στο τουριστικό προϊόν της Αιγιάλειας".