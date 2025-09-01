Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΘΕΟΔ. ΚΟΥΛΗ 

ΕΤΩΝ 67 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/9/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΤΙΤΙΚΑ) χήρα ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 85 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΧΡΥΣΗ  ΕΥΘ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

(χήρα) ΑΓΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ - ΕΤΩΝ  90

Κηδεύουμε  την Τρίτη  2-9-2025  & ώρα 12  μεσ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ

Η  ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΦΑΙΔΡΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΕΟΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΟΒΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 81 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΟΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΝΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΤΣΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΑΝΙΑ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ}

ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/9/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΗΛΙΑΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΗΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141. ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6999.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

---------------------

"Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης" με την Λυδία Κονιόρδου στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα vouchers

Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέες ταυτότητες- Το κόστος

