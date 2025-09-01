Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΘΕΟΔ. ΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/9/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΤΙΤΙΚΑ) χήρα ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΥΣΗ ΕΥΘ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
(χήρα) ΑΓΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ - ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Τρίτη 2-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΦΑΙΔΡΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΕΟΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΟΒΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΟΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΤΣΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΑΝΙΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ}
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/9/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΗΛΙΑΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΗΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141. ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6999.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
---------------------
