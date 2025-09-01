Λέσβος: Πήγαν άλογο σε γλέντι και το χτυπούσαν για να «χορέψει»

Back to Top
Δυνατή μουσική, κόσμος, φώτα, το περιβάλλον είναι ακατάλληλο για το ζώο, που φαίνεται να δυσανασχετεί

Αγανάκτηση προκαλεί βίντεο που δείχνει νεαρό να επιδίδεται σε χορευτικές φιγούρες με άλογο σε γλέντι στη Λέσβο.

Δυνατή μουσική, κόσμος, φώτα, το περιβάλλον είναι ακατάλληλο για το ζώο, που φαίνεται να δυσανασχετεί. Ο νεαρός που το καβαλάει το χτυπά με τα πόδια του στα πλευρά και του τραβά τη χαίτη, ώστε να κάνει κυκλικές φιγούρες. Το άλογο γίνεται όλο και πιο νευρικό και τελικά σηκώνεται στα δύο πόδια. Λογικό.

Οι θαμώνες, που δεν φαίνονται προβληματισμένοι με το... θέαμα, πίνουν και τραγουδούν. Μάλιστα, ένας δίνει μία μπύρα στον νεαρό που ταλαιπωρεί το δύσμοιρο ζώο.

Μόνο τραγουδιστής λέει από το μικρόφωνο «ήρεμα» φοβούμενος ότι μπορεί το άλογο να ξεφύγει και να συμβεί κάποιο ατύχημα. 

πηγή ethnos.gr

