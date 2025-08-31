Πριγκίπισσα Νταϊάνα: 28 χρόνια από τον θάνατο της – Πώς το «Ρόδο της Αγγλίας» επισκίασε το βρετανικό στέμμα

Δείτε βιντεο

31 Αυγούστου 1997. Μία ημέρα που κατάφερε να «παγώσει» το αίμα όλου του κόσμου… Από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία. Δεν μιλάμε για κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα, για την έναρξη ενός πολέμου, για έναν απειλητικό ιό που «κλείδωσε» τους πολίτες στο σπίτι τους όπως ο κορωνοϊός. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας πέθανε με τραγικό τρόπο η πριγκίπισσα του λαού: η Πριγκίπισσα Νταιάνα. Κανείς δεν το περίμενε, κανείς δεν το φανταζόταν, μερόνυχτα ολόκληρα έκλαιγε ο κόσμος για τον χαμό της, λες και άνηκε στην δική του οικογένεια. Αυτή η γυναίκα κατάφερε με τον δικό της τρόπο να κάνει την μοναρχία πιο προσιτή. Κατάφερε να γίνει αγαπητή από σε όλον τον κόσμο χάρη στην αυθεντικότητα και την αμεσότητά της. Μέχρι και τη στιγμή πριν μπει στη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, οι πρίγκιπες και οι βασιλιάδες ήταν απρόσιτοι. Όταν όμως ο (τότε) πρίγκιπας Κάρολος αποφάσισε να παντρευτεί την νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ, όλα αυτά άλλαξαν. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα κατάφερε να γεμίσει με αγάπη τις καρδιές των ακόλουθών της αλλά και να τραντάξει την μοναρχία, με τρόπο που οριακά δεν την οδήγησε στην κατάρρευση. Τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1997, ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με την είδηση που θύμιζε περισσότερο εφιάλτη. Η «πριγκίπισσα του λαού» είχε μόλις σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Στο ίδιο αυτοκίνητο και ο επιχειρηματίας Ντόντι Αλ Φαγέντ. Σήμερα, 28 χρόνια μετά τον θάνατό της, το όνομά της συνεχίζει να δημιουργεί συγκίνηση, δέος αλλά και συζητήσεις γύρω από τον ρόλο της στη μοναρχία, τα ΜΜΕ και την κοινωνία. Η ιστορία της πριγκίπισσας Νταϊάνα δεν συνοψίζεται μόνο στην τραγική της κατάληξη αλλά στη διαδρομή της, γεμάτη από σκιές και φως που σημάδεψε την μοναρχία με τρόπο που ακόμα και σήμερα την επηρεάζει. Πόσοι άλλωστε δεν έχουν σκεφθεί πως παράδειγμά της ακολουθεί ο γιος της Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ;

Ο θάνατός της προκάλεσε πάμπολες θεωρίες συνωμοσίας. Πολλά ακούστηκαν μετά το τροχαίο στην Ποντ Ντ’ Αλμά στο Παρίσι. Η θρυλική πλέον συνέντευξη στο BBC το 1995 όπου είπε τη διάσημη ατάκα «σε αυτόν τον γάμο ήμασταν τρεις», η επιμονή να πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο, η ασυμβίβαστη συμπεριφορά της, την έφεραν πολλές φορές “απέναντι” στο Παλάτι. Στις θεωρίες συνωμοσίας “βοήθησε” και ο πατέρας του Ντόντι αλ Φαγέντ, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης των Harrods, Μοχάμεντ αλ Φαγεντ. Εκείνος υποστήριξε κάποια στιγμή πως το τροχαίο που σκότωσε η Lady και τον γιο του, ήταν μια συνωμοσία της MI6 (βρετανικές μυστικές υπηρεσίες) που λειτουργούσαν κατ’ εντολή της βασιλικής οικογένειας…

Από την αγάπη για τον χορό, «ακινητοποιημένη» σε έναν δυστυχισμένο γάμο

Η Νταϊάνα γεννήθηκε στην οικογένεια Σπένσερ, μια οικογένεια της βρετανικής αριστοκρατίας με βασιλική καταγωγή. Το πάθος της (τότε) νεαρής κοπέλας, αφορούσε αποκλειστικά τον χορό. Χόρευε με κάθε ευκαιρία, σαν να προσπαθεί να βρει τρόπο να γνωρίσει τον εαυτό της και να εκτονώσει όσα άσχημα συναισθήματα κουβαλούσε μέσα της. Ως νηπιαγωγός, ποτέ δεν είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη ή τον Τύπο, μέχρι τον Φεβρουάριο του 1981: την περίοδο που ανακοινώθηκε ο αρραβώνας της με τον πρίγκιπα Κάρολο. Ο πλέον βασιλιάς της Βρετανίας, ήταν σε κατάλληλη ηλικία να παντρευτεί και να αποκτήσει ένα πιο «οικογενειακό προφίλ» ώστε να γίνει αποδεκτός από τον βρετανικό λαό για τον μετέπειτα ρόλο του. Αν και η καρδιά του πρίγκιπα Καρόλου άνηκε αποκλειστικά στην Καμίλα, ο ίδιος –μετά από πιέσεις του παλατιού- είπε να δώσει μία ευκαιρία σε αυτήν την πανέξυπνη και όμορφη νεαρή που θα μπορούσε να «σταθεί» ως μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας. Ο γάμος της, με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, έγινε στις 29 Ιουλίου 1981, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και μεταδόθηκε από την τηλεόραση σε 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Ως πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα ανέλαβε διάφορα βασιλικά καθήκοντα, εκπροσώπησε την βασίλισσα Ελισάβετ σε περιοδείες της στο εξωτερικό και αφιερώθηκε σε διάφορες φιλανθρωπικές εκστρατείες όπως τη Διεθνή Εκστρατεία Απαγόρευσης των Ναρκών Ξηράς και για την αντιμετώπιση της νόσου AIDS. Μια (ακόμα) ιστορική στιγμή ήταν όταν η Lady D περπάτησε σε παλιό ναρκοπέδιο στην Ανγκόλα. Λίγα χρόνια μετά ακολούθησε τα βήματά της και ο γιος της, Χάρι. Ασχολήθηκε με δεκάδες φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Νοσοκομείου Γκρέιτ Όρμοντ Στριτ του Λονδίνου, στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος από το 1989.

Όσο πιο πολύ ο κόσμος την γνώριζε, τόσο περισσότερο την λάτρευε. Όλοι εκτός από τον σύζυγό της. Τα προβλήματα στη σχέση τους αμέτρητα. Η διαφορά ηλικίας τους τεράστια και δημιουργούσε κενά ανάμεσά τους. Η μάχη της πριγκίπισσας Νταϊάνα με την βουλιμία, την κατάθλιψη και όλη τη σκληρότητα που είχαν οι «βασιλικοί νόμοι», την απομάκρυναν όλο και περισσότερο από τους σκοπούς ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας. Έφτασε στο σημείο να μην προστατεύει το Στέμμα, να το εκθέτει και να προκαλεί «πονοκέφαλο» στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Βέβαια αυτό, όσο περισσότερο το έβλεπε ο βρετανικός λαός, τόσο περισσότερο ταυτιζόταν μαζί της. Αν και όλοι θεωρούσαν πως αυτός ο γάμος θύμιζε παραμύθι, δεν κράτησε πολύ. Η αγάπη του Καρόλου για την Καμίλα ξεκίνησε να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ζευγάρι. Η αρχή του τέλους ξεκίνησε κιόλας από την περίοδο του αρραβώνα τους. Σύμφωνα με συνέντευξη που είχε δώσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα, κατάλαβε πως η καρδιά του Καρόλου ανήκει στην Καμίλα, όταν τον επισκέφθηκε μία ημέρα στο γραφείο του. Τότε άκουσε κάποιους υπαλλήλους να μιλάνε για ένα βραχιόλι – δώρο, πιστεύοντας πως προοριζόταν για την ίδια. Δεν άργησε η στιγμή να καταλάβει πως αυτό το βραχιόλι θα κοσμούσε το χέρι της αιώνιας αντιπάλου της. Στην εσωτερική πλευρά του συγκεκριμένου βραχιολιού υπήρχε χαραγμένο το όνομα της ερωμένης του.

28 χρόνια μετά τον θάνατό της, αποκαλύφθηκε και μία άγνωστη ιστορία για το ζεύγος που σημάδεψε το στέμμα της Βρετανίας. Στα 21α γενέθλια του πρίγκιπα Ανδρέα, η Νταϊάνα πήρε απόφαση να μην προχωρήσει σε αυτόν τον γάμο. Στο πάρτι, ο πρίγκιπας Κάρολος αγνοούσε επιδεικτικά την Νταϊάνα και χόρευε με όλους τους υπόλοιπους. Τότε η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξομολογήθηκε στους γονείς της πως δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η σχέση αλλά της άλλαξαν τη γνώμη και εν τέλει ο γάμος έγινε κανονικά.

Η πρώτη φορά που η Νταϊάνα αντιμετώπισε κατά πρόσωπο την Καμίλα

Όπως είναι λογικό, η σχέση της Καμίλα και της Νταϊάνα ήταν εκρηκτική. Και οι 2 πάλευαν για να κατακτήσουν την καρδιά του Καρόλου, με τη μόνη διαφορά πως η Καμίλα ήταν ήδη η εκλεκτή του. Αν και η Νταϊάνα κέρδιζε θέση στην καρδιά του λαού, δεν κατάφερε το ίδιο με τον Κάρολο. Σε αντίθεση με την Καμίλα που δεν ήταν αγαπητή από τον κόσμο αλλά ήταν το «στέμμα» στο κεφάλι του μέλλοντα βασιλιά. Η φιλία μεταξύ του Καρόλου και της Καμίλα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τότε ανέπτυξαν ερωτική σχέση μέχρι που το 1973 ο Κάρολος έφυγε για το ναυτικό. Εφόσον όμως δεν είχε κάνει πρόταση γάμου, η Καμίλα παντρεύτηκε τον Άντριου Πάρκερ Mπόουλς. Παρά τον χωρισμό τους, διατήρησαν στενές σχέσεις. Έστελναν συνεχόμενα επιστολές ο ένας στον άλλον και δεν δίσταζαν να κάνουν και τηλεφωνικό έρωτα (σ.σ. κάποια στιγμή διέρρευσαν διάλογοί τους, προκαλώντας σκάνδαλο στη Βρετανία). Ο πρίγκιπας Κάρολος έπαιρνε μαζί του και σχεδόν πάντα την Καμίλα σε κοινωνικές εξόδους, κάνοντας έτσι αναπόφευκτη τη γνωριμία των 2 γυναικών. Αν και στην αρχή φέρεται πως Νταϊάνα και Καμίλα τα πήγαιναν καλά, πολύ γρήγορα η Lady D κατάλαβε πως η σχέση τους δεν ήταν φιλική αλλά ερωτική. Ο δυναμικός χαρακτήρας της Καμίλα επισκίαζε την ντροπαλή Νταϊάνα, κάτι που την έκανε να νιώθει περισσότερο άβολα. Η Νταϊάνα είχε φτάσει στην απόγνωση. Σε μία επίσημη δεξίωση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ φαίνεται πως πλησίασε την Καμίλα και την αντιμετώπισε κατά πρόσωπο. «Δεν γεννήθηκα χθες. Ξέρω ότι είσαι η ερωμένη του Καρόλου, γνωρίζω τι γίνεται ανάμεσά σας», φέρεται να της είχε πει. Από εκεί και πέρα, σε διάφορα βιβλία που βγήκαν μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, αναφέρεται πως η Lady D απειλούσε την Καμίλα και την καλούσε νυχτερινές ώρες για να την τρομοκρατήσει. Φήμες λένε πως της έλεγε ότι έχει πληρώσει άνθρωπο για να την σκοτώσει.

Σταδιακά, Καμίλα και Κάρολος ξεκίνησαν να «πατούν» στον χαρακτήρα της Νταϊάνα ώστε να πείσουν τον λαό πως πρέπει να πάρουν διαζύγιο. Ο Κάρολος επέμενε πως η Νταϊάνα είναι αδύναμη και εύθραυστη δημιουργώντας προβλήματα στο παλάτι. Ο μοναδικός σύμμαχος της Νταϊάνα ήταν ο πεθερός της, ο πρίγκιπας Φίλιππος. Ο Δούκας του Εδιμβούργου έστελνε συχνά επιστολές στην Νταϊάνα λέγοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει άνδρας που θα την παρατούσε για την Καμίλα. «Δεν εγκρίνουμε το να έχετε εραστές. Ο Κάρολος είναι ανόητος που ρισκάρει τα πάντα για την Καμίλα», φέρεται να της έγραψε ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Η Καμίλα χώρισε εν τέλει με τον σύζυγό της και ένα χρόνο μετά, το 1992, ήρθε και η ανακοίνωση του χωρισμού Καρόλου και της Νταϊάνα. «Πάντα ήμασταν 3 σε αυτόν τον γάμο», είχε πει η Νταϊάνα μετά το διαζύγιό της στην εκρηκτική συνέντευξη που είχε δώσει στο BBC. Ο θάνατος της πριγκίπισσας 1 χρόνο μετά το διαζύγιο

Το καλοκαίρι του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα θέλοντας να αποφύγει το μεγάλο πάρτι που ετοίμαζε ο πρίγκιπας Κάρολος για τα γενέθλια της Καμίλα, αποφάσισε να φύγει από τη Βρετανία και να κάνει τις διακοπές της, στο Λονγκ Άιλαντ, στη Μεσόγειο και τέλος στο Παρίσι, μαζί με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ: γιο του Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ιδιοκτήτη των Harrods που παρά το ότι πέθανε το 2023, συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη λόγω των εκατοντάδων καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση σε εργαζόμενες του. Ντόντι και πριγκίπισσα Νταϊάνα δέχονταν ασταμάτητη πίεση από τους παπαράτσι για κοινές φωτογραφίες και δηλώσεις τους, τη στιγμή που φούντωναν οι φήμες για την ερωτική σχέση της.

Το βράδυ της 30ης Αυγούστου 1997, Νταϊάνα και Ντόντι έφυγαν από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου Ritz, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν τους δημοσιογράφους. Η μαύρη λιμουζίνα τους περίμενε με αναμμένη μηχανή για να φύγουν κατευθείαν από το σημείο. Οι παπαράτσι όμως τους κατάλαβαν και ξεκίνησε η καταδίωξή τους στους δρόμους της Πόλης του Φωτός. Στην προσπάθειά του ο οδηγός τους, Ανρί Πολ να αποφύγει τους παπαράτσι, έπεσε στην τσιμεντένια κολώνα στη σήραγγα Pont de l'Alma. Η λιμουζίνα καταστράφηκε ολοσχερώς. Από την πρόσκρουση, πέθανε ακαριαία ο Ντόντι, και ο οδηγός ενώ η Νταϊάνα και ο σωματοφύλακάς της τραυματίστηκαν σοβαρά. Λίγες ώρες μετά, και παρά την προσπάθεια των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η πριγκίπισσα Νταϊάνα υπέκυψε στα τραύματά της: μία είδηση που συγκλόνισε τον κόσμο.

Οι τελευταίες στιγμές της πριγκίπισσας του λαού

Πυροσβέστης που κλήθηκε στον τόπο της τραγωδίας για να απεγκλωβίσει τα θύματα, έδωσε συνέντευξη περιγράφοντας τα τελευταία δραματικά λεπτά της πριγκίπισσας. Η Lady D, όπως λέει ο ίδιος, είχε ακόμα τις αισθήσεις της και του είπε «Θεέ μου τι έχει γίνει;». Τότε ο πυροσβέστης της έδωσε τις πρώτες βοήθειες και την μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ είχε ακόμα τις αισθήσεις της. Η πριγκίπισσα του λαού ωστόσο έπαθε ανακοπή και ξεψύχησε στο νοσοκομείο.

Η απώλεια της ζωής της στοίχισε σε όλον τον πλανήτη. Η θλιμμένη πριγκίπισσα έφυγε σε ηλικία μόλις 36 χρόνων. Η κηδεία της μεταδόθηκε ζωντανά από το BBC ώστε όλοι, από κάθε άκρη του πλανήτη να πουν το δικό τους «αντίο. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησαν την κηδεία της 32 εκατ. άνθρωποι. Για εβδομάδες ολόκληρες κόσμος έφτανε στις πύλες του παλατιού του Μπάγκιγχαμ για να αφήσει λουλούδια και κεριά για την μνήμη της Νταϊάνα. Τότε, ήταν που ο κόσμος αντέδρασε με την στάση της βασίλισσας Ελισάβετ η οποία αρνιόταν να μιλήσει δημόσια για τον θάνατο της πριγκίπισσας. Μέρες μετά το τροχαίο, η μονάρχης απευθύνθηκε με τηλεοπτικό μήνυμα στον βρετανικό λαό. Για πολλούς, η κίνησή της να σκύψει το κεφάλι όταν το φέρετρο της Νταϊάνα πέρασε από το Μπάκιγχαμ ήταν ένας φόρος τιμής. Ίσως και μια πράξη μετάνοιας...

Πώς επηρέασε ο θάνατός της τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι

Στις 31 Αυγούστου του 1997, την ημέρα που η Νταϊάνα «έσβησε» στο χειρουργείο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν μόλις 15 χρόνων και ο πρίγκιπας Χάρι ήταν 13. Ο θάνατός της, τους σημάδεψε ανεπανόρθωτα. Παρά τα προβλήματα στην οικογένειά τους, τα 2 παιδιά είχαν αδυναμία στη μητέρα τους, στην γυναίκα που αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στους γιους της. Η αντίδραση των 2 παιδιών στον θάνατο της μητέρας τους ήταν πολύ ανθρώπινη αλλά και επηρεασμένη από το αυστηρό πρωτόκολλο της βασιλικής οικογένειας. Ο Γουίλιαμ ήταν πιο εσωστρεφής και φάνηκε να κρατά περισσότερο τα συναισθήματά του μέσα του. Πολλοί μάρτυρες τότε έλεγαν πως είχε μια «παγωμένη» στάση, όχι γιατί δεν πονούσε, αλλά γιατί ένιωθε την πίεση να σταθεί «ώριμος» και να προστατεύσει τον μικρότερο αδελφό του. Άλλωστε, πολλοί από τους θαυμαστές της Νταϊάνα, μετά τον θάνατό της, είδαν στα μάτια του Γουίλιαμ τη συνέχεια της Lady D.

Ο Χάρι από την άλλη, παραδέχτηκε χρόνια αργότερα ότι δεν μπορούσε να καταλάβει πλήρως τι είχε συμβεί. Ένιωσε μεγάλη θλίψη, αλλά και θυμό. Σε συνεντεύξεις του έχει πει ότι έκλεισε τα συναισθήματά του για χρόνια και ότι δεν είχε τότε την ψυχολογική στήριξη που θα χρειαζόταν ένα παιδί σε τέτοια απώλεια. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά στιγμιότυπα στην κηδεία της Νταϊάνα, ήταν ο Γουίλιαμ και ο Χάρι να περπατούν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στους δρόμους του Λονδίνου, μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο. Αργότερα και οι δύο παραδέχτηκαν ότι ήταν μια πολύ σκληρή εμπειρία, που τους άλλαξε για πάντα.

Λίγα χρόνια μετά το θάνατο της Νταϊάνα, ο Χάρι αποκάλυψε πως έπινε αλκοόλ και έπαιρνε ναρκωτικά για να αντέξει την απώλεια της μητέρας του. «Έπινα αλκοόλ, έπαιρνα ναρκωτικά. Έκανα όλα αυτά που με έκαναν να νιώθω λιγότερα από αυτά που αισθανόμουν», είχε πει στις κάμερες. «Ήταν σαν να είχα βγει από το σώμα μου», είχε πει ακόμη.

Είχε επίσης μιλήσει για την αυστηρότητα του παλατιού του Μπάκιγχαμ από όταν ήταν σε μικρή ηλικία. Είχε βέβαια θέματα και με τον πατέρα του. Σε ηχητικά ντοκουμέντα που διέρρευσαν από τον βιβλιογράφο της Νταϊάνα, ακούγεται η Lady D να λέει πως ο Κάρολος απογοητεύτηκε όταν συνειδητοποίησε πως το δεύτερο παιδί του ήταν αγόρι και όχι κορίτσι. Στην βάπτιση του Χάρι, ο Κάρολος φαίνεται να προσέγγισε την μητριά της Νταϊάνα και να της μίλησε για την απογοήτευσή του. Τότε, η μητριά της πριγκίπισσας του απάντησε πως πρέπει να νιώθει τυχερός που απέκτησε ακόμη ένα υγιές μωρό. «Από εκείνη την ημέρα σταμάτησε η επικοινωνία μαζί της. Αυτό κάνει κάθε φορά που του αντιμιλάει κάποιος», ακούγεται να λέει η Νταϊάνα στο ηχητικό ντοκουμέντο.

