Εριέττα Κούρκουλου και Βύρων Βασιλειάδης βάφτισαν τον μικρότερο γιο τους

Τον μικρότερο γιο τους βάφτισαν η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλιδειάδης σε μία λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (30.08.2025) στο νησί της Πάρου.

Το ζευγάρι επέλεξε να τελεστεί το μυστήριο στο νησάκι της Αγίας Καλής στη Νάουσα και η Εριέττα Κούρκουλου με τον Βύρωνα Βασιλειάδη επέλεξαν να δώσουν στον γιο τους το όνομα Λέων.

Η βάφτιση έλαβε χώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ το χρώμα που κυριάρχησε ήταν το μπλε. Μάλιστα, το ζευγάρι γνωστοποίησε στους λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν πρόκειται να δοθούν για να την υποστήριξη των παιδιών της Γάζας και των οικογενειών τους.

«Αγαπητοί συγγενείς και φίλοι,

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη βάπτιση του μικρού Λέοντα θα διατεθούν για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών στη Γάζα.

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας,

Βύρων και Εριέττα», έγραφε ένα σημείωμα, που κοινοποίησε και στον λογαριασμό της στο Instagram η Εριέττα Κουρκούλου.