Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έλαβε χώρα πριν δύο ημέρες σκότωσε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της ομάδας και έναν αριθμό υπουργών στην πρωτεύουσα Σαναά, αναφέρει το CNN.

«Ο ισραηλινός εχθρός έβαλε στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς, κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης που διοργάνωσε η κυβέρνηση για να αξιολογήσει τη δραστηριότητα και την απόδοσή της κατά το παρελθόν έτος», ανέφερε η προεδρία - σε δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση που ελέγχεται από τους Χούθι.