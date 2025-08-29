3 συχνά λάθη που κάνουμε με το κόκκινο κραγιόν

To κόκκινο κραγιόν θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά και εντυπωσιακά στοιχεία του μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές η πινελιά του κόκκινου κραγιόν μπορεί να απογειώσει κάθε εμφάνιση, αρκεί όμως να φορεθεί σωστά. Σου έχει τύχει ποτέ να βάφεσαι μπροστά στον καθρέφτη σου και να βλέπεις ότι το αποτέλεσμα του κραγιόν δεν είναι αυτό που θα ήθελες; Κι όμως, δεν φταίει το χρώμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το εφαρμόζουμε. Συνέχισε να διαβάζεις παρακάτω για να ανακαλύψεις εάν κάνεις κάποιο από τα 3 πιο συχνά λάθη που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ακόμη και από τα καλύτερα κόκκινα κραγιόν στην αγορά.

1. Δεν χρησιμοποιείς μολύβι χειλιών για περίγραμμα

Το περίγραμμα είναι το μυστικό όπλο για να πετύχεις την τέλεια εφαρμογή στο κόκκινο κραγιόν. Εάν δεν εφαρμόσεις μολύβι στο περίγραμμα των χειλιών σου προτού εφαρμόσεις το κραγιόν, τότε είναι πολύ πιθανό να τρέξει και να αλλοιωθεί από τις πρώτες ώρες εφαρμογής του. Ένα καλό μολύβι θα «κλειδώσει» το χρώμα και θα σου επιτρέψει να διορθώσεις πιο εύκολα μικρές ατέλειες που εντοπίζεις στο σχήμα ώστε να δώσεις μια πιο συμμετρική εμφάνιση. Επίλεξε λοιπόν ένα μολύβι όσο πιο κοντά γίνεται στην απόχρωση του κραγιόν που χρησιμοποιείς, και ξεκίνα να κάνεις ένα ελαφρύ περίγραμμα. Γέμισε εσωτερικά το περίγραμμα με το ίδιο μολύβι για μεγαλύτερη διάρκεια και έπειτα εφάρμοσε το κραγιόν σου. Εάν δεν θέλεις ματ αποτέλεσμα, τότε μπορείς να εφαρμόσεις από πάνω ένα gloss για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

2. Φοράς κόκκινο κραγιόν χωρίς να έχεις βάψει το υπόλοιπο πρόσωπο

Το κόκκινο κραγιόν είναι ένα αρκετά εντυπωσιακό προϊόν από μόνο του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και άλλα προϊόντα για να δείχνει πιο αρμονικό το αποτέλεσμα. Αν δεν «στήσεις» σωστά την βάση του μακιγιάζ σου, είναι πολύ πιθανό το κόκκινο χρώμα να φαίνεται ξένο πάνω σου και να τονίζει σημεία του προσώπου που δεν θα ήθελες. Για παράδειγμα, θα δώσει έμφαση σε άλλες κοκκινίλες του προσώπου, σε μαύρους κύκλους ή θα δείχνει ανομοιόμορφο τον τόνο της επιδερμίδας σου. Συνεπώς, εφάρμοσε έστω μια λεπτή και ελαφριά βάση στο πρόσωπο σου και κάλυψε με concealer τυχόν μαύρους κύκλους. Ιδανικά, τοποθέτησε ρουζ στα ζυγωματικά σου για ένα πιο φυσικό τόνο που θα φέρει ζωντάνια. Στα μάτια κράτα πιο ουδέτερους τόνους, ακόμη και μόνο mascara, για να φαίνονται περιποιημένα και να ισορροπούν το αποτέλεσμα.

3. Δεν επιλέγεις την σωστή απόχρωση κόκκινου, με βάση τον τόνο της επιδερμίδας σου

Οι αποχρώσεις του κόκκινου είναι πολλές, από ψυχρό κερασί μέχρι θερμό κοραλλί ή βαθύ μπορντό, και η αλήθεια είναι πως δεν ταιριάζουν όλες σε κάθε πρόσωπο. Αν δεν επιλέξεις τον σωστό τόνο με βάση την επιδερμίδα σου, τότε το κόκκινο κραγιόν μπορεί να σε κάνει να φαίνεσαι πιο θαμπή ή κουρασμένη αντί να σε φωτίσει. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι πρέπει να επιλέξεις :

- Αν έχεις ψυχρό τόνο δέρματος με ροζ υποτόνους, σου ταιριάζουν απόλυτα τα κόκκινα κραγιόν με μπλέ βάση. Ένα τέτοιο χρώμα είναι το κλασικό κερασί κραγιόν ή το berry.

- Αν έχεις ζεστό τόνο δέρματος με κιτρινωπούς ή χρυσφένιους υποτόνους, τότε σου ταιριάζουν τα κόκκινα κραγιόν που τείνουν πιο πολύ στο πορτοκαλί.

- Αν έχεις ουδέτερους υποτόνους, τότε πάνω σου λειτουργούν σχεδόν όλες οι αποχρώσεις, με μικρές προσαρμογές στην ένταση.

Πριν καταλήξεις στην αγορά του κόκκινου κραγιόν που σου ταιριάζει, δοκίμασε το σε φυσικό φως και δες αν «δένει» με την επιδερμίδα σου. Μην στηρίζεσαι μόνο στην απόχρωση της συσκευασίας διότι αυτή δείχνει διαφορετικά σε κάθε τόνο δέρματος.