Θρίλερ στη Μύκονο – Γνωστό μοντέλο βρέθηκε νεκρό στην πισίνα ξενοδοχείου

Ένα μεγάλο θρίλερ επικρατεί στη Μύκονο μετά τον εντοπισμό γνωστού μοντέλου χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην ιδιωτική πισίνα του δωματίου του, στο ξενοδοχείο που έμενε.

Στο ίδιο δωμάτιο βρισκόταν και ένας καλός του φίλος, ο οποίος ήταν σε κωματώδη κατάσταση. Όπως έγινε γνωστό, οι δυο τους είχαν πάει να γιορτάσουν τα γενέθλια του 25χρονου μοντέλου.

Τι αναφέρουν πληροφορίες για το θάνατο του μοντέλου στη Μύκονο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Espresso, το μοντέλο από τη Βραζιλία, γιόρταζε τα γενέθλιά του στο νησί των ανέμων μαζί με φίλο του.

