Στηρίζει την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων ο Δήμος Πατρέων

Τη στήριξή της στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων εκφράζει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, καταγγέλλοντας το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ως πλήγμα στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, ο Δημος Πατρέων, αναφέρει: "Η Δημοτική Αρχή στηρίζει την αυριανή 24ωρη Πανελλαδική Απεργία των Δημοσίων Υπαλλήλων, στο οποίο συμμετέχουν οι Εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων, ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, ενισχύεται ο αντιδραστικός Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, που διαχρονικά στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις, με στόχο την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος και των διεκδικήσεων των εργαζομένων, αφού βαφτίζονται πειθαρχικά παραπτώματα δράσεις και ενέργειες που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων.

Το νομοσχέδιο για την αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, μπαίνει για συζήτηση στη Βουλή την ίδια στιγμή, που είναι σε διαβούλευση το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, που οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα τους εργαζόμενους και έρχεται ως συνέχεια όλων των αντιδραστικών αντεργατικών νόμων που εφαρμόζονται, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της Ε.Ε. και της εργοδοσίας.

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετέχει στην απεργιακή συγκέντρωση των φορέων του Δημοσίου, στις 10.30 το πρωί, στην πλατεία Τριών Συμμάχων"