Επιστολή 14 βουλευτών της ΝΔ και αίτημα σύσκεψης με τον Κ. Πιερρακάκη για το πλαίσιο αξιοποίησης του αιγιαλού

Σε ανακοίνωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρει:

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, δεκατέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, με την οποία ζήτησαν την επόμενη περίοδο να πραγματοποιήσουν σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της θετικής μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου παραχώρησης και αξιοποίησης του αιγιαλού, όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 5092/2024. Όπως σημειώνεται και στην επιστολή, η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία και το νέο θεσμικό πλαίσιο ήρθε να διορθώσει και να καλύψει κενά δεκαετιών, κινούμενο αναμφίβολα προς τη σωστή μεταρρυθμιστική κατεύθυνση.

Οι βουλευτές, που εκπροσωπούν κυρίως ηπειρωτικές περιοχές, αναφέρονται στο έντονο ενδιαφέρον τους όσον αφορά την αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου του Ν. 5092/2024, τόσο σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας, όσο και σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για ένα έντονο ενδιαφέρον που εδράζεται, αφενός στη δομική ανάγκη αξιολόγησης κάθε εφαρμοζόμενης πολιτικής, και αφετέρου στις προσλαμβάνουσες που έχουν προκύψει στις περιφέρειές τους για ζητήματα του εν λόγω θεσμικού πλαισίου.

Τέλος, οι βουλευτές επικεντρώνονται και σε ορισμένα ζητήματα όσον αφορά την υλοποίηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου που εκτιμούν πως θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούν και να παρουσιαστούν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και καταλήγουν πως η αξιολόγηση και ανάλυση της πρώτης περιόδου υλοποίησης του εν λόγω θεσμικού πλαισίου δύναται να συνεισφέρει εποικοδομητικά και ουσιαστικά στη συγκεκριμένη θετική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης.

Την εν λόγω επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράφουν οι παρακάτω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χρ. Αλεξοπούλου (Αχαΐα), Γ. Βρεττάκος (Β’ Πειραιώς), Β. Γιόγιακας (Θεσπρωτία), Αθ. Ζεμπίλης (Εύβοια), Σ. Κεδίκογλου (Εύβοια), Σπ. Κουλκουδίνας (Πιερία), Σπ. Κυριάκης (Πρέβεζα), Π. Μαντάς (Μεσσηνία), Χρ. Μπουκώρος (Μαγνησία), Ι. Οικονόμου (Φθιώτιδα), Ν. Παναγιωτόπουλος (Καβάλα), Μ. Σούκουλη – Βιλιάλη (Κορινθία), Χρ. Τριαντόπουλος (Μαγνησία) και Σπ. Τσιλιγγίρης (Ξάνθη).

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου, σημειώνει:

«Η αξιολόγηση κάθε νέας μεταρρύθμισης είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή της αποδίδει δίκαια και ουσιαστικά αποτελέσματα. Το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του αιγιαλού, που θεσπίστηκε με τον Ν. 5092/2024, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ήδη έχει φέρει σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, η εμπειρία που συγκεντρώνεται από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης και εξειδίκευσης.

Για την Αχαΐα, με το εκτεταμένο παραλιακό της μέτωπο, το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι η νέα νομοθεσία λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και την αρμονική συνύπαρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τουρισμού και προστασίας του περιβάλλοντος.

Με πνεύμα συνεργασίας, ζητείται από το Υπουργείο να εξετάσει τα δεδομένα και να ενισχύσει εκείνα τα σημεία που θα κάνουν το πλαίσιο πιο λειτουργικό και πιο δίκαιο για όλους. Αυτός είναι και ο στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης».