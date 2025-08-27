Δήμος Πατρέων: Παράταση μέχρι 12 Σεπτεμβρίου, για την υποβολή αιτήσεων των αποζημιώσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στον ΕΛΓΑ

Ο Δήμος Πατρέων με ανακοίνωσή του ενημερώνει "ότι για την υποβολή αιτήσεων που αφορά αποζημιώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων (φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη, ζωοτροφές, πάγιο κεφάλαιο –στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια, καθώς και εξοπλισμός, όπως περιφράξεις, μηχανήματα), δόθηκε παράταση έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:

Βραχνέικα

Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ιωάννη Σταυροπούλου,

Τηλ. 2613 600721

Ρίο

Παλαιό Δημαρχείο

τηλ. 2613 602612

Αρκτικό Διαμέρισμα

Πλ. Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αριθμ. 4,

Τρίτη και Πέμπτη

τηλ. 2610 430984

Σούλι

Κοινοτικό Γραφείο

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή

τηλ. 2613 600469"