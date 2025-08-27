Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δήμος Πατρέων: Παράταση μέχρι 12 Σεπτεμβρίου, για την υποβολή αιτήσεων των αποζημιώσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στον ΕΛΓΑ

Δήμος Πατρέων: Παράταση μέχρι 12 Σεπτεμβ...

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ

Ο Δήμος Πατρέων με ανακοίνωσή του ενημερώνει "ότι για την υποβολή αιτήσεων που αφορά αποζημιώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων (φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη, ζωοτροφές, πάγιο κεφάλαιο –στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια, καθώς και εξοπλισμός, όπως περιφράξεις, μηχανήματα), δόθηκε παράταση έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:

Βραχνέικα

Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ιωάννη Σταυροπούλου,

Τηλ. 2613 600721

 

Ρίο

Παλαιό Δημαρχείο

τηλ. 2613 602612

 

Αρκτικό Διαμέρισμα

Πλ. Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αριθμ. 4,

Τρίτη και Πέμπτη

τηλ. 2610 430984

 

Σούλι

Κοινοτικό Γραφείο

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή

τηλ. 2613 600469"

 

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΛΓΑ Αποζημιώσεις

Ειδήσεις