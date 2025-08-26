Ζαΐμης: «Κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε την ανεξέλεγκτη χωματερή που είναι μια υγειονομική «βόμβα» στo Θεριανό»

"Μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, οξύνθηκε το μείζον ζήτημα στην ευρύτερη περιοχή του Θεριανού Αχαΐας (και συγκεκριμένα στο σημείο «Αφανές»), με την ύπαρξη χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων κάθε είδους, σε ιδιωτικό χώρο", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζει:

"Οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Αχαΐας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες είχαν προβεί πριν ακόμα από τις πυρκαγιές σε ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα, ωστόσο μετά τις φωτιές ο συγκεκριμένος χώρος έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνος για το περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε: «Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας από το τέλος του 2024 μέχρι και σήμερα έχουν προχωρήσει όλες τις διαδικασίες ελέγχου του χώρου, φτάνοντας στην οριστική σφράγισή του τον περασμένο Ιούνιο» ενώ πρόσθεσε πως «η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου ως μια επικίνδυνη, παράνομη και ανεξέλεγκτη χωματερή, έχει διαπιστωθεί από τον Νοέμβριο του 2024. Τότε επιβλήθηκε και πρόστιμο στον ιδιώτη από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος. Δυστυχώς, δεν υπήρξε συμμόρφωση του ιδιώτη και ιδιοκτήτη του χώρου και τον περασμένο Μάιο, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή λειτουργίας του χώρου ανεξέλεγκτης ταφής απορριμμάτων, ενώ στις 17 Ιουνίου 2025 αποφασίστηκε η σφράγιση του χώρου. Παρά όλες αυτές τις ενέργειες και μέχρι τις πυρκαγιές ο χώρος παρέμεινε στην ίδια κατάσταση με ευθύνη του ιδιοκτήτη και έχει μετατραπεί σε μια πραγματική υγειονομική «βόμβα» λόγω των πυρκαγιών».

Ο κ. Ζαΐμης τονίζει πως η κατάσταση αντιμετωπίζεται άμεσα, καθώς ενημερώθηκε ήδη η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, αλλά και η Εισαγγελία της Πάτρας, έτσι ώστε να επιτηρείται ο χώρος για παραβιάσεις της απόφασης σφράγισης και εναπόθεση επιπλέον απορριμμάτων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν η Περιφέρεια μαζί με τον Δήμο Πατρέων να κάνουν ενέργειες στο χώρο (ρίψη νερού, επιχωμάτωση κ.ο.κ.) έτσι ώστε να προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής από το «τοξικό νέφος» που αναδύεται στο σημείο μετά την πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης: «Ως Περιφέρεια και προσωπικά, κάναμε ό,τι πρέπει για να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος για την περιοχή. Τόσο εγώ όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος έχουμε αποστείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες Αρχές. Βεβαιωθήκαμε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επικινδυνότητα και την ανάγκη άμεσων ενεργειών στον εν λόγω χώρο, απέστειλα επιστολή στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας κ. Θεόδωρο Τσάτσαρη για να υπάρξει μέριμνα ως προς την ασφάλεια του χώρου, ενώ μίλησα καταληκτικά με την Εισαγγελέα της Πάτρας, καθώς δεν μπορούσαμε χωρίς την άδειά της να παρέμβουμε σε ιδιωτικό χώρο. Κινηθήκαμε άμεσα και δραστικά και είμαστε διαρκώς σε συνεννόηση με τις Αρχές, με τον Δήμο Πατρών και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Θεριανού κ. Άγγελο Γκουντάνη. Έτσι, από χθες Κυριακή 24-8 με έγγραφό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία μας ζητά συνδρομή λόγω της πυρκαγιάς με παρεμβάσεις στο σημείο, αίτημα στο οποίο θα ανταποκριθούμε άμεσα, προχωρώντας σε κάθε ενέργεια για να τελειώσει αυτή η ανεξέλεγκτη, επικίνδυνη κατάσταση όχι μόνο για το περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής του Θεριανού, αλλά ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής»".