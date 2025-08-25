Το επικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης

Παγκόσμια Ημέρα Συμφιλίωσης σήμερα και η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με μοναδικές στιγμές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν αξέχαστες σκηνές με καβγάδες από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες του παρελθόντος. Φυσικά από το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να λείπει η εμβληματική σκηνή από την ταινία «Η νεράιδα και το παλικάρι» με τους Βροντάκηδες και του Φουρτουνάκηδες ή τους Φουρτουνάκηδες και τους Βροντάκηδες.

«Αν τα βρήκαν οι Βροντάκηδες με τους Φουρτουνάκηδες… ε, τότε όλα γίνονται! Γιατί, ό,τι και αν μας χωρίζει, πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να μας ενώσει. Και καμιά φορά, θέλει λιγότερο θάρρος απ’ όσο νομίζουμε. Για αυτό χρόνια πολλά σε όσους αγαπούν λίγο παραπάνω απ’ ό,τι θυμώνουν!» αναφέρει η Φίνος Φιλμ στη λεζάντα της ανάρτησης.