Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στα τρία Πατρινόπουλα της Εθνικής Πόλο

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά Αχαΐας αναφέρει:

Αγγελόπουλος, Μπιτσάκος και Λαμπάτος, τρία Πατρινόπουλα στην Εθνική Πόλο Κ18, σφράγισαν με την αγωνιστικότητά τους, την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στον Oradea της Ρουμανίας.

Η Αθλητική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς Αχαϊας συγχαίρει τους αθλητές μας και τους συλλόγους τους, επισημαίνοντας πως σε κάθε επίπεδο Εθνικής Ομάδας υπάρχουν πάντα πατρινοί αθλητές και αθλητριες, δείχνοντας και την σοβαρή δουλειά που γίνεται στους συλλόγους υδατοσφαίρισης της Πάτρας".

Η Αθλητική Επιτροπή Νέας Αριστεράς Αχαϊας