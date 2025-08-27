Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Αυγούστου

Σε ποιους θα πείτε Χρόνια Πολλά
Σήμερα Τετάρτη, 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, του Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, του Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα
Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης
Όσιος, Οσία
Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης
Άγιος Φανούριος
Ο Άγιος Φανούριος είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ιστορική ύπαρξή του δεν ήταν γνωστή στους Συναξαριστές μέχρι τον 14ο αιώνα, ή κατ’ άλλους μέχρι τον 15ο αιώνα, οπότε και ενευρέθη εικόνισμά του, στο νησί της Ρόδου. Σύμφωνα με αυτή την ζωγραφισμένη παράσταση, ο Άγιος φορούσε στρατιωτικά ρούχα και υπέστη 12 μαρτύρια. Ωστόσο, υπάρχει επίσης η υπόθεση από ερευνητές ότι η απεικόνισή του ομοιάζει με αυτή του Αγίου Γεωργίου, με την οποία φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες.
Από την εύρεση της εικόνας θεωρείται προστάτης του νησιού της Ρόδου. Γρήγορα μάλιστα η φήμη του ως αγίου απλώθηκε στα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, την Κρήτη, τη Χίο, τη Λέσβο, την Πάτρα και τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν πολλές εκκλησίες κτισμένες στο όνομά του.
Η μνήμη του τιμάται και πανηγυρίζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Την παραμονή της εορτής του συνηθίζεται η ετοιμασία ενός νηστίσιμου γλυκίσματος, της Φανουρόπιτας.
