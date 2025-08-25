Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη Υποτροφιών «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»



Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2025-2026 συνεχίζεται για 16η συνεχή χρονιά ο θεσμός των υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες υποτροφίες έχουν ως εξής:

Για Προπτυχιακές Σπουδές: Έως Τριάντα (30) υποτροφίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-εισαχθέντες το 2025).

Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (master-αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών): Έως Δύο (2) υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δύο το πολύ έτη (νέο-εισαχθέντες το 2025).

Για Διδακτορικές Σπουδές 17 υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» των 10.000 €/έτος και για τρία το πολύ έτη.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Δεν θα πρέπει να κάνουν παράλληλα άλλες προπτυχιακές ή/και, μεταπτυχιακές σπουδές.

Η υποβολή των αιτήσεων για όλες τις υποτροφίες θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις καθώς και οι προϋποθέσεις υποβολής για κάθε ένα είδος από τις ανωτέρω υποτροφίες δίνονται στον ιστότοπο των υποτροφιών: https://www.upatras.gr/foitites/prizes-scholarships/ypotrofies-mentzelopoulos/

Προϋποθέσεις

Όλες οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με ελληνική καταγωγή και υπηκοότητα. Η καταγωγή από την Αχαΐα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ αφορούν σε φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους. Στην επιλογή βαρύνει κατά κύριο λόγο η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου. Λαμβάνονται, δευτερευόντως, υπόψη η καταγωγή από τον Νομό Αχαΐας καθώς και οι βαθμοί εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο ή ο βαθμός πτυχίου (για τους υποψήφιους για Μάστερ). Η συνέχιση της υποτροφίας και στα επόμενα εξάμηνα σπουδών εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις του υπότροφου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές και για σπουδές σε επίπεδο Μάστερ έχουν οι φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι υποτροφίες δίνονται μόνο για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όσα άτομα λάβουν μετεγγραφή δεν δικαιούνται την υποτροφία.

Οι 17 υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριο κριτήριο επιλογής των υποψηφίων θα είναι η καινοτομικότητα της διατριβής τους και η χρησιμότητάς της στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία. Επιπλέον, θα λαμβάνεται υπόψη η μέχρι εκείνη τη στιγμή πρόοδος των σπουδών του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, έτη σπουδών κ.λπ.) καθώς και η εντοπιότητα.

Σημαντικό: Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος με κάποιες προϋποθέσεις (π.χ. μαθήματα το 1ο έτος) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτό το στάδιο. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, θα δοθούν τουλάχιστον 3 υποτροφίες σε γυναίκες υποψήφιες, όπως αυτό εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 205/23.06.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εγκαταλείπουν την εκπόνηση της διδακτορική τους διατριβής για οποιοδήποτε λόγο επιστρέφουν το σύνολο της υποτροφίας που έχουν λάβει, καθώς επίσης, αν διακόψουν την υποτροφία για να συνεχίσουν με άλλη χρηματοδότηση.

Ο υπότροφος "Ανδρέας Μεντζελόπουλος", μπορεί να κάνει Επικουρικό Έργο, Πρακτική Άσκηση ή να μετέχει σε μετακίνηση Erasmus, εφόσον λάβει περιορισμένη αμοιβή από τις πράξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση ο υπότροφος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Επιτροπή Υποτροφιών άμεσα για τα ανωτέρω θέματα.