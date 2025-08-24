«Να δεις πως τη λένε τη λέξη!»

Με αφορμή τις πρόσφατες φωτιές της Πάτρας, ανέκυψαν σοβαρά θέματα που εύκολα οδηγούν σε συμπεράσματα και πολιτικούς χαρακτηρισμούς.

Τρία εξ αυτών είναι το ζήτημα του 112, η λειτουργία του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας και η επάρκεια των πτητικών μέσων πυρόσβεσης. Εμείς στο σπιράλ τα αξιολογούμε ως τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα οποία προκύπτει σαφής κατηγορία προς την δημοτική αρχή και τον δήμαρχο. Επειδή όμως, δια της επαναλήψεως, οι λέξεις κινδυνεύουν να χάσουν το νόημά τους, θα αφήσω τους αναγνώστες να αποφασίσουν «πως τη λένε τη λέξη», αφού πρώτα παραθέσω γεγονότα, πρόσφατα και ολίγον παλαιότερα.

1. Όταν υποστέλλω αγωνιστικά την ευρωπαϊκή σημαία από το μπαλκόνι του δημαρχείου και καταφέρομαι συστηματικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα εισπράττω ευρωπαϊκά κονδύλια και διεκδικώ σχετικά προγράμματα, αλήθεια… πως τη λένε τη λέξη;

2. Όταν καλώ τους οφειλέτες του δήμου να μην πληρώσουν τις οφειλές τους και δηλώνω πρόθυμος να τους «καλύψω» σε αυτή την παρανομία, αλλά τελικά δεσμεύω αιφνιδιαστικά τους λογαριασμούς τους και εισπράττω τα ποσά επαυξημένα με πρόστιμα, πείτε μου Πατρινοί, πως τη λένε τη λέξη;

3. Όταν δίνω «εντέλλεσθε» στους υπαλλήλους του δήμου και το φέρνω και ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τελικά αποδεικνύεται –μετά από χρόνια, μετά από πίεση- πως εκείνο το «εντέλλεσθε» δεν εισακούστηκε, άρα επρόκειτο για έναν «τσάμπα-ηρωισμό» αλλά το απέκρυψα, πως λέγεται η λέξη;

4. Όταν τάζω διορισμούς και παρατάσεις συμβάσεων σε εργαζόμενους του δήμου, ενώ γνωρίζω πως οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας δεν αφήνουν τέτοια περιθώρια στους δημάρχους, για πείτε μου πως λέγεται.

5. Όταν υπερψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για κάποιο θέμα (πχ. για τη διαχείριση του νερού του φράγματος), αλλά την απόφαση δεν την υλοποιώ γιατί «διαφωνώ πολιτικά», πως μου αξίζει να αποκαλούμαι;

6. Όταν γνωρίζω πως η καθαριότητα της πόλης υπάγεται στα «ανταποδοτικά τέλη» άρα μπορώ να διαχειριστώ μόνος τα οικονομικά της, αλλά παρ’ όλα αυτά αφήνω την πόλη βρόμικη προκειμένου να κατηγορώ άλλους για την κατάντια της, μήπως υπάρχει και γι’ αυτό ελληνική λέξη;

7. Όταν κατ’ επανάληψη επιτίθεμαι φραστικά σε όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει πρόσφατα τη χώρα, αλλά ξεχνάω πως οι ψηφοφόροι τους με έβγαλαν τρεις φορές δήμαρχο, υπάρχει λέξη και γι’ αυτό.

8. Όταν κερδίζω εκλογές με εξαγγελία πως «θα κλείσω την Ξερόλακα» -αφού πρώτα έχω κάνει καταλήψεις ακόμα και με βουλευτικό όχημα(!) και έχω φέρει μέχρι και φέρετρο(!) στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου- αλλά τελικά η Ξερόλακα παραμένει ανοιχτή μετά από 11(!) χρόνια δημαρχίας μου, αυτό πως λέγεται;

9. Όταν διαμαρτύρομαι γιατί θεωρώ πως είναι λίγα τα πτητικά μέσα πυροπροστασίας, αλλά το κόμμα μου στη βουλή δεν έχει συναινέσει στην απόκτησή τους, αυτό τι είναι;

10. Όταν ζητάω εγώ ο ίδιος από την Πολιτική Προστασία να αποστείλει πολλαπλά μηνύματα εκκένωσης περιοχών του δήμου λόγω επικινδυνότητας, αλλά την ίδια ώρα καλώ τους δημότες να μην υπακούσουν στα μηνύματα αυτά, να δεις πως τη λένε τη λέξη, να δεις πως αξίζει να με χαρακτηρίσουν.