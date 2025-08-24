Τζέρι Άντλερ: Πέθανε σε ηλικία 96 χρόνων, ο ηθοποιός του «The Sopranos»

Ο Τζέρι Άντλερ υπήρξε βετεράνος ηθοποιός, γνωστός από τις σειρές «The Sopranos», «The Good Wife» και «Rescue Me», αλλά και σκηνοθέτης – διευθυντής στο Μπρόντγουεϊ.

Ο Τζέρι Άντλερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 χρόνων, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα στη Νέα Υόρκη. Στην ανακοίνωση του θανάτου του αναφερόταν: «Ο Τζέρι ήταν κάτοικος της Νέας Υόρκης».

Η ανακοίνωση του θανάτου του

Την είδηση επιβεβαίωσε ο φίλος του, Φρανκ Τζ. Ράιλι, γράφοντας στο X (πρώην Twitter): «Ο σπουδαίος ηθοποιός και φίλος μου Τζέρι Άντλερ πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών. Τον γνωρίζετε από έναν από τους εμβληματικούς ρόλους του ή από πολλές εμφανίσεις του ως guest. Όχι κι άσχημα για κάποιον που δεν ξεκίνησε να παίζει μέχρι τα 65 του».

Το καλλιτεχνικό έργο του

Ο Τζέρι Άντλερ γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1929 στο Μπρούκλιν. Ήταν ξάδερφος της διάσημης δασκάλας υποκριτικής Στέλλα Άντλερ.

Το πρώτο του βήμα στη βιομηχανία του θεάματος έγινε το 1950 μέσω του πατέρα του, γενικού διευθυντή του Group Theatre της Νέας Υόρκης, ο οποίος εργαζόταν στην παραγωγή του «Gentlemen Prefer Blondes».

Τζέρι Άντλερ: «Είμαι δημιούργημα του νεποτισμού»

Είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του το 2015 στο TheaterMania, εξηγώντας ότι είχε εγκαταλείψει μάθημα στο Πανεπιστήμιο Σιρακούζης για να δουλέψει ως βοηθός διευθυντή σκηνής.

Ο Άντλερ είχε συμμετοχή σε περισσότερες από 50 παραγωγές του Μπρόντγουεϊ, μεταξύ αυτών και ως διευθυντής στην πρωτότυπη παράσταση του «My Fair Lady» το 1956 με τη 19χρονη τότε Τζούλι Άντριους. Ως σκηνοθέτης, υπέγραψε επίσης αρκετές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ.

Ενώ αρχικά σκόπευε να αποσυρθεί, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στράφηκε απρόσμενα στην υποκριτική. Εμφανίστηκε σε σειρές όπως «Quantum Leap», «Northern Exposure», «Hudson Street», «Raising Dad», «The West Wing», «Mad About You», «Curb Your Enthusiasm», «Transparent» και «Broad City».

Η καριέρα στον κινηματογράφο

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του στο «The Public Eye» (1992) και συμμετείχε σε ταινίες όπως «Manhattan Murder Mystery» (1993), «In Her Shoes» (2005), «Find Me Guilty» (2006), «A Most Violent Year» (2014) και «Driveways» (2019).







