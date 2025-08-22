Back to Top
«Δεν ντρέπομαι για τίποτα»: Ο Μάριος Αθανασίου μιλά για την εμπειρία του στην οικοδομή

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την απόφασή του να δουλέψει σε οικοδομή

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» ήταν ο Μάριος Αθανασίου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου για την απόφασή του να δουλέψει σε οικοδομή.

«Μου φαινόταν πολύ απλό που πήγα και δούλεψα στην οικοδομή. Έκανα ένα διάλειμμα για να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν ήταν μόνο ανάγκη επιβίωσης. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο εύκολο, αλλά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν περίεργο για τους ανθρώπους που με έβλεπαν, αλλά είναι καιρός να το συνηθίσουμε.

Όλα είναι περίεργα, μέχρι να αρχίσεις να τα συνηθίζεις ή να αρχίσεις να μιλάς γι’ αυτά. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι για τίποτα. Ακόμα και λάθη να κάνεις, δεν πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί ήταν επιλογές σου. Όταν κάνεις λάθος, το αποδέχεσαι», είπε ο Μάριος Αθανασίου.

