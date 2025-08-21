Απόστολος Βεσυρόπουλος: Γιατρός και διασώστης, αν και εκτός υπηρεσίας, κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης- Το Σάββατο θα τελεστεί η κηδεία του

Ωστόσο, στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός, που είχαν ξεκινήσει αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανταποκριθεί ο άτυχος βουλευτής. Η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Όπως ανέφερε, το ΕΚΑΒ έφτασε σε 21 λεπτά στην ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική όπου έπαθε την ανακοπή ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ.

Για τουλάχιστον μία ώρα γιατρός και διασώστης του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, που υπέστη ανακοπή σε παραλία της Χαλκιδικής, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

«Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:

Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο.

Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Το Σάββατο η κηδεία του

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα τελεστεί το Σάββατο (23/08) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα πουν το τελευταίο αντίο. Αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατέρρευσε σε beach bar της Χαλκιδικής

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωση του ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Διασώστης εκτός υπηρεσίας, που ήταν παρών στο σημείο ξεκίνησε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης άμεσα.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια αλλά δυστυχώς ο ασθενής κατέληξε. Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 μηχανή ταχείας απόκρισης με 4 συνολικά Διασώστες ΕΚΑΒ.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

O Απόστολος Βεσυρλοπουλος διετέλεσε βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

Ο κ. Βεσυρόπουλος εξελέγη βουλευτής με τη ΝΔ στις εκλογές:

της 21ης Μάϊου 2023 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

της 7ης Ιουλίου 2019 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

του Ιανουαρίου 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015,

του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας.

Από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2016 ορίστηκε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές:

του έτους 2010 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας,

του έτους 2006 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Α’ Αντινομάρχης στη Νομαρχία Ημαθίας, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου, και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στη Βουλή των Ελλήνων ήταν μέλος:

Της διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία έχει διατελέσει πρόεδρος και γραμματέας,

Της διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Της διαρκούς Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Της επιτροπής Κανονισμού της Βουλής

Της επιτροπής ΔΕΚΟ

Της επιτροπής Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, στην οποία έχει διατελέσει και γραμματέας,

Της υποεπιτροπής της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» και

Της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τον θάνατό του

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ εκφράζουν μέλη του πολιτικού κόσμου της χώρας.

«Άνθρωπος αφοσιωμένος στο καθήκον και με διάθεση προσφοράς στον τόπο»

Στον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε συγκλονισμένος πληροφορήθηκα από τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου «ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

«Πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του»

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ' επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια Κακλάμανη

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση:

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας.

Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

«Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει»

Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

«Aξιοπρεπής άνθρωπος και πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος»

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωση του.

Σημειώνει ότι «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια: «Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Φάμελλος: Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστουλου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Η Βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη έγραψε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Κώστας Καραμανλής: «Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο»

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε: «Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεζυροπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Μαρινάκης: «Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε»

Ο Παύλος Μαρινάκης για τον θάνατο του Απ. Βεσυρόπουλου: Χάσαμε έναν άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για τον τόπο του.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός σε δήλωση του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.

Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έγραψε: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψυχώσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

«Συγκλονισμένη η οικογένεια της ΝΔ»

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον γενικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την πατρίδα και την παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια. Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της παράταξης» τονίζει η ΝΔ.

«Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» προσθέτει.

Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης έγραψε: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη τον δημόσιο βίο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Γραμματέα».

Συλλυπητήρια του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα

«Πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα για όλους μας, καθώς χάσαμε ξαφνικά έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν πολύτιμο συνάδελφο και προσωπικά έναν καλό φίλο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, με την απλότητα, την εργατικότητα και την ταπεινότητα που τον διέκριναν, κέρδισε την αγάπη και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του στην Ημαθία και άφησε πίσω του σημαντικό έργο για τον τόπο μας και τη χώρα από όποια θέση και αν υπηρέτησε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Αντίο φίλε μου», καταλήγει.

Στον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΚΚΕ για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ με ανακοίνωση του εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην ΚΟ της ΝΔ και την οικογένεια του.