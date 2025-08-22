Θρασύτατος γλάρος άρπαξε φιλέτο 100 δολαρίων από ζευγάρι που έτρωγε στις Κάννες!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις Κάννες, όπου γλάρος άρπαξε από τραπέζι πολυτελούς εστιατορίου φιλέτο αξίας 100 δολαρίων, αφήνοντας άναυδο το ζευγάρι που γευμάτιζε.

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο τα πουλιά να κλέβουν φαγητό από τουρίστες, η συγκεκριμένη «επίθεση» ξεχωρίζει, καθώς το θύμα δεν ήταν κάποιο σνακ ή ψωμάκι, αλλά ένα πιάτο υψηλής γαστρονομίας.

Το ζευγάρι απολάμβανε το γεύμα του στο γνωστό εστιατόριο La Guerite, όταν ο γλάρος βούτηξε κατευθείαν στο τραπέζι τους, αφήνοντας πίσω μόνο σοκ και… ουρλιαχτά. Η γυναίκα, που είχε τοποθετήσει το κινητό της να καταγράφει τη στιγμή, κατέγραψε άθελά της το απίστευτο περιστατικό.

Το βίντεο με την αντίδρασή της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και μάλιστα προβλήθηκε ακόμη και σε αμερικανικά δελτία ειδήσεων. Στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, όπου ανέβασε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, η ίδια σχολίασε χιουμοριστικά πως το φιλέτο τους… το πήρε αετός.