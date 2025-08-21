Κίνηση "Πρόταση": Θλίψη για την απώλεια του Βαγγέλη Καφετζόπουλου

Με βαθιά θλίψη έγινε γνωστή και στην τοπική κοινωνία η απώλεια του Βαγγέλη Καφετζόπουλου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Ως πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ υπήρξε από τους πρώτους που ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο των Κέντρων Πρόληψης, ενώ κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την εδραίωση του θεσμού, στηρίζοντας ενεργά τις Πανελλήνιες Συναντήσεις του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης.

Η Κίνηση Πρόταση διατηρούσε μαζί του στενή και δημιουργική συνεργασία, καθώς ο εκλιπών εκτιμούσε το έργο της και είχε επιχειρήσει να ενισχύσει οικονομικά το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης σε σταθερή βάση. Αν και η αλλαγή προεδρίας στον ΟΚΑΝΑ δεν επέτρεψε τη συνέχιση της προσπάθειας, ο κ. Καφετζόπουλος παρέμεινε πάντα στο πλευρό του θεσμού της πρόληψης, για τον οποίο αγωνίστηκε με αφοσίωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ευχόμενο κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.