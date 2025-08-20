Νέο Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά τροχονόμο

Ατύχημα με θύμα τροχονόμο έγινε αργά την Τετάρτη (20/8) στο Νέο Ηράκλειο, στη διασταύρωση των λεωφόρων Κύμης και Σπύρου Λούη.

Μοτοσικλέτα παρέσυρε τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στο σημείο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του τροχονόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.