Νέο Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά τροχονόμο

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Ατύχημα με θύμα τροχονόμο έγινε αργά την Τετάρτη (20/8) στο Νέο Ηράκλειο, στη διασταύρωση των λεωφόρων Κύμης και Σπύρου Λούη.

Μοτοσικλέτα παρέσυρε τροχονόμο που ρύθμιζε την κυκλοφορία στο σημείο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του τροχονόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

