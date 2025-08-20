Εγνατία Οδός: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο οδηγός του φορτηγού- Η ιατροδικαστική έκθεση

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση απήγγειλε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης σε βάρος του Βούλγαρου οδηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο της Δευτέρας, στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου.

Ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται φρουρούμενος σε σταθερή κατάσταση και είναι εκτός κινδύνου. Έχει χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε την Δευτέρα το μεσημέρι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που προπορευόταν 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου ακινητοποιήθηκε ή κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα στην Εγνατία Οδό.

Το ημιφορτηγό, που ακολουθούσε πίσω του, προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο όχημα. Από την πρόσκρουση και την πυρκαγιά που ξέσπασε αμέσως τρεις άνθρωποι απανθρακώθηκαν, ενώ μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε στη συνέχεια και ένα δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι όμως πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως. Όλοι οι επιβαίνοντες του δευτέρου οχήματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η μοναδική επιζήσασα του πρώτου οχήματος, που κάηκε ολοσχερώς, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

«Δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα που προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση για τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην Εγνατία Οδό κοντά στην Ξάνθη, το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08).

Τραυματικό σοκ φέρεται να προκάλεσαν τα κατάγματα των πλευρών και το κάταγμα της βάσης του κρανίου. «Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν ενώ ήταν ζωντανοί», υπογραμμίζει ο ιατροδικαστής.

Η ιατροδικαστική έκθεση για το τροχαίο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλαο Κιφνίδη, ο οποίος διενήργησε τη νεκροψία-νεκροτομή, το όχημα ενεπλάκη σε σύγκρουση και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα την απανθράκωση των τριών επιβαινόντων. Ο θάνατός τους προκλήθηκε από τη φωτιά, ωστόσο οι κακώσεις που υπέστησαν κατά το τροχαίο ήταν επίσης σοβαρές.

Και τα τρία σώματα των θυμάτων του τροχαίου έφεραν σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιά, κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων.

Ο οδηγός είχε επίσης κάταγμα στη βάση του κρανίου. Υπήρχαν χτυπήματα σε όλους τους επιβαίνοντες, αλλά, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν πρόλαβαν να πεθάνουν από αυτά τα χτυπήματα. Δεν είχαν τις αισθήσεις τους όταν άρχισαν να καίγονται, καθώς λιποθύμησαν όλοι αμέσως από αυτές τις κακώσεις.