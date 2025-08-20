Back to Top
Ναύπλιο: 30 κρατούμενοι των φυλακών έπαθαν τροφική δηλητηρίαση- 7 στο νοσοκομείο

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος

Το απόγευμα της Τετάρτης (20/8/25) κρατούμενοι των φυλακών Ναυπλίου, άρχισαν να εμφανίζουν ο ένας μετά τον άλλον, συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση. 

30 κρατούμενοι παρουσίασαν τα συμπτώματα δηλητηρίασης και μάλιστα οι 7 από αυτούς χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. 

Οι υπόλοιποι κρατούμενοι που εμφάνισαν συμπτώματα, παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στον πληθυσμό των κρατουμένων όσο και στο προσωπικό της φυλακής.

ΠΗΓΗ: newsit.gr

#tags Ναύπλιο Κρατούμενοι Δηλητηρίαση Φυλακές

Ειδήσεις