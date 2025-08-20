Στην Κόρινθο τα δύο mega yachts του συνιδρυτή του WhatsApp, Γιαν Κουμ

Τα υπερσύγχρονα σκάφη, πραγματικά «πλωτά παλάτια», τράβηξαν τα βλέμματα με το μέγεθος και τον εντυπωσιακό σχεδιασμό τους. Το Nebula και το Moonrise ανήκουν στον Ουκρανοαμερικανό επιχειρηματία, Γιαν Κουμ, γνωστό κυρίως ως συνιδρυτή του WhatsApp, της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο.

Αίσθηση προκάλεσε σήμερα στους λουόμενους και τους περαστικούς η εμφάνιση δύο πολυτελών mega yachts που αγκυροβόλησαν ανοιχτά από την παραλία Καλάμια στην Κόρινθο.

Το Moonrise είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον προηγμένα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ποτέ από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Feadship, με μήκος 101 μέτρα και αξία που ξεπερνά τα 220 εκατ. δολάρια.

Ξεχωρίζει για την κομψή του γραμμή και την πολυτέλεια, ενώ, μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 καλεσμένους σε υπερσύγχρονες καμπίνες και το πλήρωμα αριθμεί περισσότερα από 30 άτομα, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Στα καταστρώματα βρίσκονται χώρος ευεξίας, γυμναστήριο, beach club, πισίνα, αλλά και ελικοδρόμιο, καλύπτοντας κάθε απαίτηση των ιδιοκτητών και των επισκεπτών.

Κινείται με δύο πανίσχυρους κινητήρες MTU που του χαρίζουν μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 20 κόμβων, ενώ η αυτονομία του ξεπερνά τα 4.500 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας υπερατλαντικά ταξίδια με άνεση και ασφάλεια. Το 2021, μάλιστα, βραβεύτηκε ως το καλύτερο mega yacht στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα «πλωτό παλάτι».

Το Νebula είναι γνωστό για τον διακριτικό σχεδιασμό του και την προηγμένη τεχνολογία. Το όνομα (σ.σ. νεφέλωμα) υποδηλώνει επιστημονικό ή κοσμικό ενδιαφέρον, συμβατό με την πορεία του Κουμ στον τομέα της τεχνολογίας.

Ως πλοίο υποστήριξης (support vessel) χρησιμοποιείται για μεταφορά εξοπλισμού, προσωπικού ασφαλείας, τζετ σκι, ελικοπτέρων κ.ά. και επιτρέπουν στο κύριο σκάφος να παραμένει άθικτο.