Ξεκίνησε σήμερα η κυνηγετική περίοδος 2025-2026: Νέοι κανόνες, περιορισμοί και εθνικά όρια

Άνοιξε σήμερα (20/08/2025) η κυνηγετική περίοδος, η οποία ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με εξαίρεση η θήρα αγριοκούνελου που επεκτείνεται έως τις 10 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, απαγορεύεται η θήρα στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης.

Για το τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 36.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018.

Τα 36.000 άτομα αντικατοπτρίζουν τη λελογισμένη κάρπωση των παραγώγων του εθνικού αναπαραγωγικού πληθυσμού.

Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους.

Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε).

Η εφαρμογή, θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί.

Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.

3. Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone: Η δήλωση της κάρπωσης θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.

Ειδικές ρυθμίσεις θήρας

Μπεκάτσα: απαγορεύεται το πρωί και το βράδυ.

Χρήση σκύλων: περιορισμός σε Τετάρτη–Σάββατο–Κυριακή (εκτός εξαιρέσεων).

Αγριόχοιρος: κυνήγι ανά ομάδα έως 10 άτομα, χωρίς ημερήσια όρια κάρπωσης.

Αλεπού & Πετροκούναβος: επιτρέπονται με σκύλο έως 20/1/2026, χωρίς από 21/1/2026, χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.

Πλήρης απαγόρευση για λαγό, νησιώτικη πέρδικα και σε συγκεκριμένα νησιά/εθνικά πάρκα.

Γενική απαγόρευση κυνηγιού

Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.

Στα εκτροφεία θηραμάτων.

Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.

Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

Να σημειωθεί ότι η θήρα αγριοκούνελου σε νησιά επιτρέπεται έως 10 Μαρτίου μόνο χωρίς σκύλο.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88144/3151/2025.