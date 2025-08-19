ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για κυβερνητικό κλιμάκιο: ήλθον, είδον και απήλθον

Στην ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαίας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την χθεσινή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Πάτρα για τις φωτιές στην Αχαΐα επισημαίνεται:

Για άλλη μια φορά, όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνηση απέστειλε καθυστερημένα κλιμάκιο – σημειολογικά με την απουσία του Κυρίου Κεφαλογιάννη – για να δώσει αόριστες υποσχέσεις στον κόσμο της Αχαΐας που βιώνει μια ακόμη καταστροφική λαίλαπα, στα χρόνια των αρίστων. Τα ίδια βίωσαν και οι κάτοικοι των περισσοτέρων νομών της χώρας.

Εμφανίστηκαν επίσης μαζί με το κλιμάκιο μετά από καιρό, με το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων στην εορτή της Παναγίας και τα πανηγύρια, όλοι οι υπουργοί και βουλευτές του νομού της κυβερνητικής παράταξης που έλαμψαν δια της απουσίας τους τις κρίσιμες μέρες και ώρες που η Πάτρα καιγόταν.

Απλά και κατανοητά και με περισσή αξιοπρέπεια και υπομονή, περιμένει την επόμενη μέρα να μάθει ο απλός κόσμος που έχασε τα πάντα :



Ποιο το άμεσο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποζημίωσης των πληγέντων;

Τι δεν πήγε σωστά υπηρεσιακά και φτάσαμε στην απόλυτη καταστροφή και ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;

Ποια τα μέτρα πρόληψης που είχαν ληφθεί για να μη φθάσουμε στην σημερινή καταστροφή και ποια τα μέτρα να αποφύγουμε άμεσα την επερχόμενη από τα καιρικά φαινόμενα του Φθινοπώρου και του Χειμώνα;

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των δυνάμεων – με μονιμοποίηση του εποχικού προσωπικού και νέες προσλήψεις – και της υλικοτεχνικής υποδομής αντιμετώπισης καταστροφών της περιοχής;

Για όλα τα ανωτέρω θα ήταν συνετό να πάψουν να θριαμβολογούν πάνω στην καμένη γη που αφήνουν πίσω τους, να σκύψουν το κεφάλι και να ακούσουν τους πληγέντες, ζητώντας μια ειλικρινή συγνώμη για την ανεπάρκεια τους.