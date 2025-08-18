Καστοριά: Από σκάλα έκτακτης ανάγκης φαίνεται να δραπέτευσε ο κρατούμενος

Από την σκάλα έκτακτης ανάγκης του νοσοκομείου Καστοριάς, θεωρείται ότι διέφυγε ο 28χρονος κρατούμενος αφότου είχε ζητήσει από τους φρουρούς να πάει για τσιγάρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για να τον εντοπίσουν.

Ο κρατούμενος, Αλβανικής καταγωγής, που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, κατάφερε να διαφύγει αφού φαίνεται ότι ζήτησε να βγει έξω για… τσιγάρο σε ένα μικρό εξωτερικό χώρο που υπάρχει στο δωμάτιο.

Έτσι, σε συνδυασμό με την αδράνεια των δύο αστυνομικών οι οποίοι τον επέβλεπαν, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και διέφυγε από τη σκάλα έκτακτης ανάγκης.

Μάλιστα, χρειάστηκε να περάσει ώρα έως ότου γίνει αντιληπτός από τους αστυνομικούς οι οποίοι τον φρουρούσαν. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, σήμανε γενικός συναγερμός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος είχε συλληφθεί στις 10 Αυγούστου. Η Ελληνική Αστυνομία τον αναζητούσε επί χρόνια καθώς φαίνεται ότι κατέχει σημαντικό ρόλο στον κύκλο των ναρκωτικών.

Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι την ημέρα της σύλληψής του προσπάθησε, και τότε, να διαφύγει με άλμα από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να υποστεί κάταγμα.

Οι αρχές του πέρασαν χειροπέδες, καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 10 ετών και μάλιστα την ίδια ημέρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Έτσι, παρέμεινε φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για οκτώ ημέρες, όταν το μεσημέρι κατάφερε να διαφύγει.

Έκτοτε αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του και έχει φτιάξει μπλόκα σε κάθε πιθανό σημείο διέλευσης, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς βρίσκεται σε μια απόμακρη περιοχή, μακριά από το κέντρο της πόλης.