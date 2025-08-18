Κηπουρική: Τα 10 λαχανικά που πρέπει να φυτέψετε τον Αύγουστο για πλούσια φθινοπωρινή συγκομιδή

Πολλά φθινοπωρινά λαχανικά πρέπει να φυτεύονται την άνοιξη, όταν ο καιρός είναι ευνοϊκός και οι βροχοπτώσεις αρκετές.

Ωστόσο, ορισμένα φθινοπωρινά λαχανικά μπορούν — και πρέπει — να φυτεύονται ακόμη και στα τέλη του καλοκαιριού.

Για να έχεις πλούσιο τραπέζι το φθινόπωρο και τον χειμώνα, έμπειροι κηπουροί προτείνουν 10 φθινοπωρινά λαχανικά που αξίζει να φυτέψετε στον κήπο σας τον Αύγουστο.

Τα δέκα φυτά που πρέπει να φυτέψετε στον κήπο σας τον Αύγουστο

Καρότα

Μπιζέλια

Λαχανίδα

Μπρόκολο

Παντζάρια

Ραπανάκια

Σέσκουλο

Γογγύλια

Κενταύρια

Γογγυλοκράμβη

Καρότα

Τα καρότα είναι το ιδανικό φθινοπωρινό λαχανικό για να ξεκινήσετε από τον Αύγουστο, λέει η Celina DeBrito, Επικεφαλής Κηπουρός στο Pippin Hill Farm & Vineyards.

Τα καρότα χρειάζονται περίπου 75 ημέρες από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή και ευδοκιμούν σε σταθερές θερμοκρασίες εδάφους.

«Απλώς βεβαιωθείτε ότι το έδαφος παραμένει σταθερά υγρό, καθώς οι ξηρές περίοδοι μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη των ριζών», λέει η DeBrito.

Οι πιο δροσερές θερμοκρασίες ενισχύουν τη γεύση των καρότων. Τα καρότα μετατρέπουν το αποθηκευμένο άμυλο σε σάκχαρα για να προστατευτούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Αυτή η διαδικασία τα κάνει πιο γλυκά στη γεύση.

Τα καρότα είναι προτιμότερο να καλλιεργούνται σε καλά αποστραγγιζόμενο έδαφος.

Επομένως, είναι καλό να προσθέσετε κοπριά για να βελτιώσετε την αποστράγγιση και να ενισχύσετε τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ήλιος, μερική σκιά

Απαιτήσεις Εδάφους: Απαλό, καλά αποστραγγιζόμενο

Απόσταση φύτευσης: 2,5 έως 7,5 εκατοστά

Μπιζέλια

Τα μπιζέλια μπορούν να φυτευτούν τον Αύγουστο, στο τέλος του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε ψυχρότερα κλίματα. Φροντίστε να τα φυτέψετε τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της πρώτης μέσης παγωνιάς στην περιοχή σας.

«Στο παρελθόν, δεν είχα πολύ τύχη με τα κανονικά μπιζέλια», λέει η Άννα Χάκμαν, ιδιοκτήτρια της The Naked Botanical. «Μέχρι να ανθίσουν, ο άνεμος και το κρύο τα καταστρέφουν».

Η Χάκμαν προτιμά να φυτεύει γρήγορα αναπτυσσόμενα μπιζέλια, όπως η ποικιλία Sugar Ann Dwarf. Αυτή η ποικιλία χρειάζεται περίπου 52 ημέρες για τη συγκομιδή.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια, μερική σκιά

Απαιτήσεις Εδάφους: Λασπωτό, υγρό, καλά αποστραγγιζόμενο

Απόσταση φύτευσης: 2,5 έως 4 εκατοστά

Λαχανίδα

Η λαχανίδα (kale) είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό στο κρύο λαχανικό που μπορεί να επιβιώσει ακόμη και από ελαφρά παγωνιά, καθιστώντας την ιδανικό πράσινο φυλλώδες για το τέλος της σεζόν, σύμφωνα με τη Σάρα Ρούμπενς, ιδιοκτήτρια της Seed to Sanctuary.

«Φυτεύοντας στα τέλη Ιουλίου ή Αυγούστου, δίνετε στα λαχανικά αυτά ένα πλεονέκτημα ενώ το έδαφος είναι ακόμη ζεστό, βοηθώντας τους σπόρους να βλαστήσουν γρήγορα και τις ρίζες να εγκατασταθούν καλά πριν φτάσει πραγματικά το φθινόπωρο», λέει η Ρούμπενς.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια, μερική σκιά

Απαιτήσεις Εδάφους: Πηλώδες, υγρό

Απόσταση φύτευσης: 30 έως 60 εκατοστά

Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι ένα εύκολο στην καλλιέργεια λαχανικό για ψυχρότερες θερμοκρασίες, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει σε εσωτερικούς χώρους ή να σπαρθεί απευθείας στο έδαφος.

Η εκκόλαψη του μπρόκολου σε εσωτερικούς χώρους κάτω από φωτισμό ανάπτυξης επιτρέπει τη μεταφύτευση έξω μόλις αναπτύξει δύο έως τέσσερα πραγματικά φύλλα.

«Για ευκολία, προτιμώ να τα φυτεύω απευθείας έξω, καθώς εξοικονομεί χρόνο στη μεταφύτευση», λέει η Λούσι Μπράντλεϊ, ειδική κηπουρός στην Easy Garden Irrigation.

Με τον καλό ρυθμό βλάστησης του μπρόκολου, συνήθως μπορείς να περιμένεις ένα πλήρως ανεπτυγμένο λαχανικό όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής.

Φυτεύστε το μπρόκολο σε προστατευμένο μέρος. Το έδαφος πρέπει να είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και καλά αποστραγγιζόμενο. Το μπρόκολο αναπτύσσεται καλύτερα σε ελαφρώς όξινο έως ουδέτερο έδαφος. Είναι καλό να κάνετε πρώτα ανάλυση του εδάφους και να κάνετε τις απαραίτητες βελτιώσεις πριν από τη φύτευση.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια

Απαιτήσεις εδάφους: Πλούσιο, αμμώδες

Απόσταση φύτευσης: 45 έως 60 εκατοστά

Παντζάρια

Οι παντζάρια είναι ένα λαχανικό που αναπτύσσεται καλά όταν φυτεύεται τον Αύγουστο. «Τα παντζάρια χρειάζονται περίπου 60 έως 75 ημέρες για να ωριμάσουν», λέει η ΝτεΜπρίτο. «Ευνοούνται από τις ψυχρές θερμοκρασίες του φθινοπώρου, καθώς αναπτύσσουν πιο γλυκιά γεύση στο κρύο».

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια, μερική σκιά

Απαιτήσεις Εδάφους: Πηλώδες, υγρό

Απόσταση φύτευσης: 5 έως 15 εκατοστά

Ραπανάκια

Τα ραπανάκια είναι εξαιρετικά γρήγορα φυτά, έτοιμα για συγκομιδή σε περίπου 30 ημέρες, λέει η ΝτεΜπρίτο. Τέλη Αυγούστου είναι η ιδανική περίοδος για το φύτεμά τους, καθώς ευδοκιμούν σε πιο δροσερό καιρό.

Αποφύγετε τα κοινά προβλήματα στην καλλιέργεια ραπανιών φυτεύοντάς τα σε ηλιόλουστη περιοχή, παρέχοντας καλά αποστραγγιζόμενο έδαφος, τηρώντας τη σωστή απόσταση και ποτίζοντας με 2,5 εκατοστά νερού την εβδομάδα.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια

Απαιτήσεις Εδάφους: Πηλώδες, αμμώδες

Απόσταση φύτευσης: 2,5 έως 7,5 εκατοστά

Σέσκουλο

Το σέσκουλο είναι ένα εξαιρετικό φυτό για ψυχρές εποχές που μπορεί να φυτευτεί τον Αύγουστο, καθώς απαιτεί πολύ λίγη συντήρηση και είναι έτοιμο για συγκομιδή σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες, μπορείτε να αρχίσετε να μαζεύετε τα νεαρά φύλλα.

«Αυτά τα νεαρά φύλλα αντιπροσωπεύουν το σέσκουλο στην πιο τρυφερή του μορφή και με την καλύτερη γεύση», λέει η Μπράντλεϊ. Εάν το σέσκουλο έχει πικρή γεύση, είναι πιθανό λόγω έλλειψης ποτίσματος. Η σταθερή άρδευση οδηγεί σε τρυφερά, ήπια και πιο γλυκά φύλλα.

Το σέσκουλο αντέχει σε ελαφρύ παγετό. Αλλά αν αναμένεται έντονος παγετός, σκεφτείτε να προσθέσετε καλύμματα κήπου για να προστατεύσετε το φυτό από τον παγετό.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια, μερική σκιά

Απαιτήσεις Εδάφους: Πηλώδες, πλούσιο

Απόσταση φύτευσης: 30 έως 38 εκατοστά

Γογγύλια

Όπως και τα ραπανάκια, τα γογγύλια είναι γρήγορα αναπτυσσόμενα λαχανικά, ανθεκτικά στο κρύο λαχανικά που μπορούν να είναι έτοιμα για συγκομιδή σε μόλις 30 ημέρες, λέει η ΝτεΜπρίτο.

«Απλά να είστε προσεκτικοί με τους καύσωνες, καθώς μπορούν να κάνουν αυτά τα ευαίσθητα φυτά να αναπτυχθούν άσχημα ή να πιεστούν» προσθέτει η ΝτεΜπρίτο.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια

Απαιτήσεις Εδάφους: Πηλώδες, αμμώδες

Απόσταση φύτευσης: 5 έως 15 εκατοστά

Κενταύρια

Οι κενταύριες μπορούν να φυτευτούν τον Αύγουστο, λέει η ΝτεΜπρίτο. Αυτό το βρώσιμο λουλούδι μπορεί να αντέξει τον χειμώνα και να ανθίσει την άνοιξη.

Έκθεση στον Ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια, μερική σκιά

Απαιτήσεις Εδάφους: Υγρό, καλά αποστραγγιζόμενο

Απόσταση φύτευσης : 15 έως 30 εκατοστά

Γογγυλοκράμβη

Ο Αύγουστος είναι η τέλεια εποχή για να σπείρετε καλλιέργειες που θα ευδοκιμήσουν στις επερχόμενες πιο δροσερές θερμοκρασίες, λέει η Μπράντλεϊ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου λαχανικού είναι το γογγυλοκράμβη ή λαχανόριζα (kohlrabi).

Το γογγυλοκράμβη μπορεί να ξεκινήσει μέσα σε γλάστρες ή δοχεία. Όμως, επειδή χρειάζεται συχνό πότισμα και φροντίδα, ίσως προτιμήσετε να το φυτέψετε απευθείας έξω, είτε στο έδαφος είτε σε υπερυψωμένα παρτέρια.

Έκθεση στον ήλιο: Πλήρης ηλιοφάνεια

Απαιτήσεις εδάφους: Καλά αποστραγγιζόμενο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά

Απόσταση φύτευσης: 2,5 έως 30 εκατοστά.

ΠΗΓΗ enikos.gr