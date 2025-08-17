Back to Top
Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Σε 36 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

 Παρακαλούν όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

 

