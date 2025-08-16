Νίκος Νικολόπουλος για φωτιές στην Πάτρα: Να παραιτηθεί η δημοτική αρχή

Στην ανακοίνωσή του μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νέα Πάτρα Νίκος Νικολόπουλος, ζητά την παραίτηση του δημάρχου Πατρέων και την έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Νικολόπουλου:

Η πόλη μας ζει ξανά το δράμα των πυρκαγιών, όχι μόνο λόγω της μανίας της φύσης, αλλά κυρίως εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας και ποινικής ευθύνης της δημοτικής αρχής και των υπευθύνων πολιτικής προστασίας της Αχαΐας.

Είναι αδιανόητο, στον 21ο αιώνα, να καίγονται βιομηχανίες, επιχειρήσεις και περιουσίες επειδή οι πυροσβεστικοί κρουνοί έμειναν χωρίς νερό. Ο λόγος; Η μη ύπαρξη γεννητριών στα αντλιοστάσια του φράγματος Πύρρου – Παραπείρου, με αποτέλεσμα η διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ να αφήσει χωρίς ύδρευση και πυροπροστασία ολόκληρες περιοχές. Το παραδέχθηκε δημόσια και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ. Ένα κόστος της τάξεως των λίγων χιλιάδων ευρώ θυσιάστηκε, για να χαθούν κόποι ζωής, θέσεις εργασίας και φυσικός πλούτος ανυπολόγιστης αξίας.

Η δημοτική αρχή έχει ποινική και αστική ευθύνη. Δεν έκανε κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, δεν πήρε ούτε ένα σοβαρό μέτρο πρόληψης. Επί 12 χρόνια, η πόλη παραμένει ακαθάριστη, χωρίς αντιπυρικές ζώνες, χωρίς υδροφόρες, χωρίς σχέδιο. Ούτε καν το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο «Ιόλαος» εφαρμόστηκε. Ούτε τηλεφωνικό κέντρο λειτούργησε. Τίποτα.

Η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη οφείλουν να απαντήσουν:

- Γιατί τόσα χρόνια δεν έλεγξαν τα σχέδια πολιτικής προστασίας;

- Γιατί επέτρεψαν να παρουσιάζονται ψεύτικες ασκήσεις;

- Γιατί δεν ασκήθηκε ποτέ έλεγχος στην αλήθεια ή το ψεύδος αυτών των σχεδίων;

Η εισαγγελία Πατρών έχει χρέος να καλέσει άμεσα τη δημοτική αρχή για εξηγήσεις και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Το ελληνικό Δημόσιο οφείλει να ζητήσει και τις αστικές ευθύνες από τον δήμαρχο Πατρέων.

Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αγνοούμε τις διαχρονικές ευθύνες όσων κατήργησαν το 1998 τη Δασική Υπηρεσία και ανέθεσαν την ευθύνη των δασικών πυρκαγιών αποκλειστικά στην Πυροσβεστική. Το αποτέλεσμα;

- 200 νεκροί συμπολίτες μας.

- 3.000 σπίτια καμένα.

- Δάση και αναδασώσεις μισού αιώνα αφανισμένα.

- Ένα κόστος δεκαπλάσιο σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα επανίδρυση και επαναστελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας. Χρειάζεται σοβαρό εθνικό σχέδιο, με προτεραιότητα στην πρόληψη, στα έργα υδρονομίας και στην πραγματική φύλαξη των δασών. Η Πυροσβεστική πρέπει να επικεντρωθεί στις αστικές πυρκαγιές, και να συνδράμει όπου απαιτείται.

Είναι ώρα να μπει ένα τέλος στον εμπαιγμό. Η Πάτρα δεν μπορεί να καίγεται για να διασώζεται η καρέκλα του δημάρχου ή για να γίνεται μικροπολιτική. Οι πολίτες απαιτούν:

- Παραίτηση του δημάρχου Πατρέων και του προέδρου της ΔΕΥΑΠ.

- Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για πλήρη απολογισμό και καταγραφή παραλείψεων.

- Απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών χωρίς καμία καθυστέρηση.

Οι φωτιές αυτές δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Ήταν το αποτέλεσμα αμέλειας, ανικανότητας και πολιτικής υποκρισίας. Και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο.

ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ

Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης