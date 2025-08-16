Ξέρετε ότι τα πρώτα γαριδάκια φτιάχτηκαν κατά λάθος;

Πολλές φορές, μια απλή παρατήρηση ή ένα τυχαίο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε μια εντελώς νέα ιδέα.

Κάπως έτσι φτιάχτηκαν τα γαριδάκια – όχι σε κάποιο σύγχρονο εργοστάσιο τροφίμων, αλλά σε μια μονάδα παραγωγής ζωοτροφών, πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Πίσω στο μακρινό 1935 και στο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών Flakall Corporation, στο Γουισκόνσιν, υπήρχε ένας μύλος που άλεθε και ξεφλούδιζε το καλαμπόκι. Οι εργάτες έπρεπε να καθαρίζουν τις μηχανές και να απομακρύνουν τα υπολείμματα καλαμποκιού, ρίχνοντας βρεγμένους σπόρους καλαμποκιού, μια τεχνική που είχαν βρει οι ίδιοι. Ο Έντουαρντ Γουίλσον, χειριστής της μηχανής, παρατήρησε πως οι βρεγμένοι σπόροι φούσκωναν όταν έπεφταν στη ζεστή μηχανή και έρχονταν σε επαφή με τον αέρα. Αποφάσισε, λοιπόν, να πάρει μερικούς στο σπίτι του.

Ο Γουίλσον, πριν δοκιμάσει, τους έβαλε λάδι, αρωματικά και τους έβαλε στον φούρνο. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν τα πρώτα γαριδάκια. Τα Korn Kurls. Από τότε η εταιρεία Flakall άρχισε να παράγει προϊόντα τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα, ενώ άλλαξε και το όνομά της και έγινε Adams Corporation. Μέχρι τη δεκαετία του ’50 παρήγαγε μαζικά γαριδάκια. Πάντως, τον τίτλο του πρώτου που ανακάλυψε τα τυρογαριδάκια διεκδικούσε και η Elmer Candy Corporation από τη Λουιζιάνα, η οποία ονόμασε το δικό της προϊόν Chee-Wees. Όπως ισχυρίστηκε, αυτό ήταν το πρώτο τυρογαριδάκι στον κόσμο.

