Αυτές είναι οι πιο αγχωτικές και οι πιο χαλαρωτικές πόλεις στον κόσμο

Οι διακοπές υποτίθεται ότι είναι χαλαρωτικές και δίνουν στους ανθρώπους την ευκαιρία για να δημιουργήσετε υπέροχες αναμνήσεις. Ωστόσο, συχνά μπορεί να είναι και πολύ κουραστικές.

Μια νέα έρευνα αποκάλυψε ποιοι προορισμοί είναι οι πιο αγχωτικοί και ποιοι οι πιο χαλαρωτικοί για να επισκεφθείτε, μετά από ανάλυση των 51 πιο δημοφιλών πόλεων στον κόσμο.

Η έρευνα εξέτασε διάφορους παράγοντες για να καθορίσει την κατάταξη, όπως τις καιρικές συνθήκες, τις κριτικές, την εγκληματικότητα και την τουριστική πυκνότητα.

Η πιο αγχωτικές πόλεις

Το Παρίσι αποδείχθηκε η πιο αγχωτική πόλη για επίσκεψη, με περισσότερους από 47,5 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, καθιστώντας την δέκα φορές πιο πολυσύχναστη από τη Νέα Υόρκη.

Αν και ο δημοφιλής αυτός προορισμός έλαβε μέτρια βαθμολογία όσον αφορά τις δυσάρεστες καιρικές συνθήκες και την εγκληματικότητα, ο αριθμός των ανθρώπων που γεμίζουν τους δρόμους της, της χάρισαν την πρώτη θέση.

Ακολουθεί το Ανόι του Βιετνάμ, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Σαγκάη, η οποία κατέχει υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας.

Η πρωτεύουσα του Βιετνάμ, που κατέλαβε την τέταρτη θέση, έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ο πιο δυσάρεστος προορισμός από φυσικής άποψης.

Η πιο χαλαρωτικές πόλεις

Για όσους επιθυμούν να αποφύγουν τον συνωστισμό και να κάνουν διακοπές σε κάποιο μέρος με πιο άνετο κλίμα, το Ντουμπάι κατατάχθηκε ως η πιο χαλαρωτική πόλη για επίσκεψη.

Το Ντουμπάι προσελκύει κάθε χρόνο 17,1 εκατομμύρια τουρίστες και έχει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας από τους προορισμούς που αναλύθηκαν.

Το Μόναχο της Γερμανίας ακολουθεί στη δεύτερη θέση με χαμηλή εγκληματικότητα, άνετο κλίμα και όχι πάρα πολλούς τουρίστες και ακολουθεί στην τρίτη θέση η Μελβούρνη της Αυστραλίας.

ΠΗΓΗ in.gr