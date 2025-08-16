Άγιος έρωτας - spoiler: Ο Παύλος δίνει εντολή θανάτου για τον πατέρα Νικόλαο

Με συγκλονιστικό τρόπο πρόκειται να εξελιχθεί η σειρά «Άγιος έρωτας» που συνεχίζεται για 2η σεζόν στη συχνότητα του ALPHA και η ζωή των ηρώων θα ανατραπεί για πάντα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TiVi Σίριαλ, στα νέα επεισόδια ο Παύλος θα προβεί σε μία ακραία κίνηση που θα βάλει σε θανάσιμο κίνδυνο τον πατέρα Νικόλαο στον «Άγιο έρωτα», καθώς ο σκληρός επιχειρηματίας δίνει εντολή θανάτου για τον ιερέα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη ζωή του παππά αρχίζει όταν ο Μαρκόπουλος μαθαίνει από έναν ιερέα για τη μυστική σχέση της κόρης του, της Χλόης, με τον πατέρα Νικόλαο. Στο άκουσμα της είδησης τρελαίνεται από οργή, ενώ αισθάνεται μεγάλο σοκ. Ταυτόχρονα, νιώθει και προδομένος από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν για χρόνια. Ταυτόχρονα, κατακλύζεται από οργή και ντροπή, πιστεύοντας ότι εξαπατήθηκε από τον ιερέα, ο οποίος του έδινε συμβουλές για την οικογένεια χρησιμοποιώντας το προσωπείο της πίστης, αλλά ενεργούσε σε βάρος του πίσω από την πλάτη του, αποπλανώντας την κόρη του. Έτσι, ο Παύλος αποφασίζει να βάλει τέλος σε αυτόν τον έρωτα, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ζητάει, λοιπόν, από τον Τόλη να βάλει σε εφαρμογή ένα φρικτό σχέδιο που δεν είναι άλλο από το να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον εραστή της κόρης του. Ο υπάλληλός του αναλαμβάνει αμέσως δράση και στρατολογεί επικίνδυνους κακοποιούς για να καταφέρει να εκτελέσει την εντολή θανάτου. Λίγο αργότερα, οι κακοποιοί στήνουν ενέδρα στον πατέρα Νικόλαο. Τον απαγάγουν και τον μεταφέρουν σε απομονωμένο σημείο, όπου τον ξυλοκοπούν βάναυσα, αφήνοντάς τον μισοπεθαμένο.