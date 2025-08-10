Άγιος έρωτας: Η Ολυμπία «καίει» τον Παύλο μετά τον θάνατό της

Άκρως συναρπαστικές εξελίξεις έρχονται στον 2ο κύκλο της δραματικής σειράς εποχής του ALPHA, «Άγιος έρωτας» και αναμένεται να επηρεάσουν τη ζωή όλων των ηρώων.

Μάλιστα εδώ και καιρό κυκλοφορούν πολλά και διάφορα spoilers που αναφέρουν τι πρόκειται να συμβεί στα νέα επεισόδια.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Τηλεθεατή, η Ολυμπία, μετά τον θάνατό της, θα καταφέρει να διαλύσει τη ζωή του Παύλου. Η αντίστροφη μέτρηση για την καταστροφή του Μαρκόπουλου στον «Άγιο έρωτα» ξεκινάει από τη στιγμή που η διευθύντρια του σχολείου καταλαβαίνει ποια είναι στην πραγματικότητα η Δώρα.

Η Ολυμπία επιβεβαιώνει ότι ο Παύλος είναι ένοχος για τον θάνατο της Κατρίν και αποφασίζει να τον ξεσκεπάσει, όμως εκείνος θέλοντας να τη γλιτώσει βρίσκει τρόπο ώστε να τη βγάλει μία για πάντα από τη μέση, καθώς έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία που τον ενοχοποιούν και μπορούν να τον στείλουν στη φυλακή.

Έτσι εκείνος τη στραγγαλίζει με τα ίδια του τα χέρια και στη συνέχεια για να φαίνεται αυτοχειρία, κρεμάει το άψυχο σώμα της σε μια θηλιά. Στη συνέχεια ο πατέρας Νικόλαος βρίσκει το άψυχο σώμα της και νιώθει έναν βαθύ κλονισμό αφού θυμάται την αυτοχειρία της αδελφής του.

Ωστόσο, η Ολυμπία παρά το φρικτό της τέλος θα πάρει εκδίκηση έστω και μετά θάνατον, καθώς πρόλαβε να καταγράψει σε επιστολές προς την Αστυνομία όλα όσα τον ενοχοποιούσαν.

Αυτά τα γράμματα πέφτουν τελικά στα χέρια του Μαρκόπουλου, αλλά ο πατέρας Νικόλαος που από την αρχή τον υποψιάζεται, καταφέρνει να τις πάρει και να τις παραδώσει στο ενωμοτάρχη Σαμαρτζή. Έτσι, οι επιστολές της Ολυμπίας θα «κάψουν» τον Παύλο, φέρνοντας τον αντιμέτωπο με τις συνέπειες των εγκληματικών πράξεών του.