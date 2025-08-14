Μάτια που μιλούν μέσα στις στάχτες

Πιστοί σύντροφοι του ανθρώπου, αβοήθητοι μπροστά στον πύρινο εφιάλτη, αντικρίζουν τη σιωπή της καμένης γης
Την ώρα που οι άνθρωποι παλεύουν να σώσουν περιουσίες και να εκκενώσουν περιοχές, τα ζώα δεν έχουν κανέναν δρόμο διαφυγής. Μένουν να κοιτούν τις φλόγες και να αναζητούν σωτηρία εκεί που η γη έχει πια σκεπαστεί από στάχτες.
*φωτογραφία Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr