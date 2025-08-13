Φωτιά στην Πρέβεζα: Δύο τα πύρινα μέτωπα, κατευθύνονται προς Φιλιππιάδα

Τραγική είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα καθώς η φωτιά που καίει από χθες Τρίτη στην περιοχή κυκλώνει ουσιαστικά την Φιλιππιάδα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής τα μέτωπα της φωτιάς είναι δύο, ενώ και τα δύο κατευθύνονται στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης: «Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με 8 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα».

Η περιοχή του Δήμου Ζηρού, γύρω από την ομώνυμη λίμνη, που καίγεται είναι κατάφυτη με μεγάλα δέντρα και καλλιέργειες, που είχε μείνει μακριά από την πύρινη απειλή τα τελευταία χρόνια.

Από το πρωί στην περιοχή κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Το βράδυ εστάλησαν απανωτά μηνύματα του 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές που πλησίαζε η φωτιά.

Ωστόσο, από την Κυριακή δεκάδες φωτιές ξεσπούσαν σε όλη τη Πρέβεζα και εξαιτίας των συνθηκών hot – dry – windy ήταν θέμα χρόνου κάποια από τις πυρκαγιές να πάρει δραματικές διαστάσεις. Στην Πρέβεζα έχει μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής όπου θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο εμπρησμού.