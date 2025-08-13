Φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο: Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών

Αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση που επικρατεί από το χθες το πρωί (12.8.2025) σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι φωτιές φωτιές καίνε με αμείωτη ένταση και έχουν κάψει τα πάντα στο πέρασμά τους. Τα πιο δύσκολα μέτωπα της φωτιάς είναι σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Χίο, ενώ ελαφρώς βελτιωμένη φαίνεται να είναι η κατάσταση στη Ζάκυνθο.

Μέσα σε 48 ώρες ξέσπασαν 150 φωτιές, δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν, ενώ απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών εστάλησαν στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Σημειώνεται πως οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί τις επόμενες μέρες.

Πρέβεζα

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα , διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.