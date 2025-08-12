Δυτική Αχαΐα: Διαθέσιμες αίθουσες και βοήθεια σε όσους πλήττονται από τη φωτιά

Ανοικτοί χώροι φιλοξενίας
Οι κλιματιζόμενες αίθουσες που διαθέτει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας για τους πληγέντες από τη φωτιά λειτουργούν ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας και διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι έχουν διατεθεί:
Κλιματιζόμενες αίθουσες & είδη πρώτης ανάγκης στα εξής σημεία:
Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη” – Πλατεία Δημοκρατίας, Κάτω Αχαΐα
Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει τους πολίτες μέσω:
Της ιστοσελίδας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας : https://ddachaias.gr/
Της σελίδας του στο Facebook: https://www.facebook.com/ dimosdymaion?locale=el_GR
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr