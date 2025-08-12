Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αχαΐα: Διαθέσιμες αίθουσες και βοήθεια σε όσους πλήττονται από τη φωτιά

Ανοικτοί χώροι φιλοξενίας

Οι κλιματιζόμενες αίθουσες που διαθέτει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας για τους πληγέντες από τη φωτιά λειτουργούν ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας και διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι έχουν διατεθεί:

Κλιματιζόμενες αίθουσες & είδη πρώτης ανάγκης στα εξής σημεία:

Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη” – Πλατεία Δημοκρατίας, Κάτω Αχαΐα
Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει τους πολίτες μέσω:

Της ιστοσελίδας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας : https://ddachaias.gr/

Της σελίδας του στο Facebook:  https://www.facebook.com/ dimosdymaion?locale=el_GR
 

