Αγράμπελα Καλαβρύτων: Συναπάντημα των Απανταχού Αγραμπελιωτών

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγραμπέλων «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας, πραγματοποιεί το «Συναπάντημα των Απανταχού Αγραμπελιωτών» στις 14 και 15 Αυγούστου 2025 στην Μονή Πορετσού και στην κεντρική πλατεία στα Αγράμπελα Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 15 Αυγούστου εορτάζει η Παναγία Πορετσού που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Τις ημέρες αυτές της Θρησκευτικής εορτής του χωριού επισκέπτεται το χωριό και την Ι.Μ Πορετσού πλήθος κόσμου. Την 14η και 15η ημέρα του μήνα Αυγούστου κάθε έτους ο Σύλλογος έχει καθιερώσει συναπάντημα των Απανταχού Αγραμπελιωτών και επισκεπτών στην Μονή Πορετσού και στα Αγράμπελα. Στα πλαίσια αυτά προγραμματίζει σειρά πολιτιστικών δράσεων.

Ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα προς τους Αγραμπελιώτες και όλους τους φίλους στο καθιερωμένο Αγραμπελιώτικο συναπάντημα που θα πραγματοποιηθεί στις 14/8/25 στην Ιερά μονή Πορετσού μετά τον Εσπερινό και 15/8/25 στα Αγράμπελα, για χορό, τραγούδι, αλλά και συζήτηση για το χωριό.