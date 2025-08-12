Πότισμα: Το έξυπνο κόλπο για να μην μαραθούν τα φυτά σας όταν λείπετε για διακοπές

Ανησυχείτε μήπως μαραθούν τα φυτά σας όταν λείπετε για διακοπές το καλοκαίρι; Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε.

Υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο ποτίσματος που θα διατηρήσει τον κήπο σας ενυδατωμένο, για έως και πέντε ημέρες, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσετε από κάποιον να φροντίσει τα φυτά.

Το έξυπνο κόλπο ποτίσματος για να μην μαραθούν τα φυτά σας κατά τη διάρκεια των διακοπών

Η προετοιμασία για τις διακοπές περιλαμβάνει τη φροντίδα των κατοικίδιων και την ασφάλεια του σπιτιού. Τι γίνεται όμως με τα φυτά εσωτερικού χώρου ή τον κήπο σας; Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η έλλειψη νερού μπορεί να αποβεί μοιραία για τα αγαπημένα σας φυτά. Ενώ μπορείτε να ζητήσετε από έναν συγγενή ή φίλο σας να τα ποτίσει, υπάρχει μια πιο απλή και αποτελεσματική λύση.

Ένα απλό και οικονομικό κόλπο που έγινε viral στο TikTok θα σας απαλλάξει από το άγχος. Θα χρειαστείτε μόνο ένα πλαστικό μπουκάλι νερού (μεγάλου μεγέθους, π.χ. 5 λίτρων, για μεγαλύτερη διάρκεια) και μερικές βαμβακερές μπατονέτες.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Ζεστάνετε ένα παλιό μεταλλικό πιρούνι (ή κάποιο άλλο λεπτό, μυτερό αντικείμενο) με έναν αναπτήρα. Χρησιμοποιήστε τις καυτές άκρες για να δημιουργήσετε μία μικρή τρύπα στον πάτο κάθε πλαστικού μπουκαλιού και μία άλλη μικρή τρύπα στο καπάκι κάθε μπουκαλιού.

Κόψτε μια μπατονέτα στη μέση. Βάλτε το ένα μισό στην τρύπα του πάτου του μπουκαλιού και το άλλο μισό στην τρύπα που βρίσκεται στο καπάκι.

Γεμίστε το μπουκάλι με νερό και βιδώστε καλά το καπάκι. Η μπατονέτα στον πάτο θα αρχίσει να μουλιάζει, δημιουργώντας μια αργή, σταθερή παροχή νερού στο χώμα από κάτω.

Τι πρέπει να προσέξετε

Ο δημιουργός του κόλπου, γνωστός με το όνομα Joe, επισημαίνει ορισμένα πράγματα που πρέπει να προσέξετε:

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί για περίπου 2-5 ημέρες, ανάλογα με τη ροή, τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) και το μέγεθος του μπουκαλιού. Είναι μια εξαιρετική λύση για σύντομες αποδράσεις.

Είναι σημαντικό οι γλάστρες σας να έχουν οπές αποστράγγισης στον πάτο. Αν το νερό λιμνάσει, μπορεί να καταστρέψει τα φυτά εξίσου γρήγορα με την ξηρασία.