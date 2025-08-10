Back to Top
Τραγωδία στην Κόρινθο: ΙΧ έπεσε στη θάλασσα- Νεκρός ο οδηγός του

Ο 60χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Το μεσημέρι της Κυριακής (10/8) στο λιμάνι της Κορίνθου, αυτοκίνητο με τον οδηγό του έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κόρινθο. Μέχρι στιγμής, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.

Περαστικοί, που είδαν την τρελή πορεία του ΙΧ, κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια. Δύο αστυνομικοί, ένας της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και ένας της ΟΠΚΕ, έσπευσαν στο σημείο και βούτηξαν χωρίς δεύτερη σκέψη για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης. Ο 60χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Ήταν ένας κύριος μέσα στο αυτοκίνητό του. Τον έβγαλα έξω, τον ανέσυρα στην επιφάνεια και με τη βοήθεια των αστυνομικών τον βγάλαμε στην προβλήτα. Δεν είχε τις αισθήσεις του, ήταν αρκετή ώρα μέσα. Με κάλεσαν και ήρθα αμέσως», δήλωσε στο korinthostv.gr ο δύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς, κατά την επιχείρηση, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να διακομιστεί και αυτός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Το αυτοκίνητο αναμένεται να ανασυρθεί από τη θάλασσα με τη συνδρομή γερανοφόρου.

