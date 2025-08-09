Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Ματθίου, Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως.

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα

Σήμερα είναι επίσης, Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών